الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم التأشيرة عبر visa.mofa.gov.sa وبرقم الجواز عبر enjazit.com.sa

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم التأشيرة من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها داخل عمليات البحث، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم طرحه من خدمات إلكترونية من جانب وزارة الخارجية السعودية، وذلك عبر منصة تأشيرات ومنصة إنجاز، وهذا ما سنقوم بإيضاحه بشكل أكبر داخل هذا المقال.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم التأشيرة

إليكم الطريقة الخاصة بالاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال إدخال رقم التأشيرة بهذا الشكل الآتي:

في بداية الأمر يقوم الشخص المستعلم بالذهاب بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات، التابع لوزارة خارجية السعودية.

بعد ذلك يقوم المستعلم بالدخول على أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

ثم يتم تحديد بعدها نوع الطلب الذي يريد المتقدم الاستعلام عنه.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الرقم الخاص بطلب تأشيرته مع إدخال رقم جواز سفره بشكل صحيح، وذلك بالإضافة إدخال الكود المرئي الظاهر أمام المتقدم بالصفحة.

ثم يقوم المتقدم بعدها بالدخول على أيقونة الاستعلام، وسيظهر أمام المتقدم كافة البيانات التي تخص تأشيرة المتقدم المراد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

تتم عملية الاستعلام عن التأشيرة وصلاحيتها بالشكل الصحيح، وذلك من خلال تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول على منصة إنجاز الإلكترونية.

ثم تأتي خطوة تحديد نوع الطلب المراد الاستعلام عنه.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة الاستعلام عن تأشيرة.

وهنا تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات، فيجب أن يقوم بتسجيل رقم الجواز الخاص به مع إدخال رقم السجل المدني داخل مربع البيانات المخصص لذلك.

ومن بعدها يقوم بتسجيل الكود المرئي بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة استعلم الظاهر أسفل الصفحة.

وبناء على ذلك سيظهر أمامه كافة البيانات الخاصة بتأشيرته مباشرة.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم التأشيرة، فكل ما علينا أن نأخذ كل خطو قد قمنا بذكرها في عين الاعتبار، حتى نتمكن من معرفة البيانات الخاصة بالتأشيرة السعودية بشكل صحيح دون أي أخطاء.