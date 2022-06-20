نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسهيل للتمويل السعودية 1444 .. المستندات المطلوبة ورقم الشكاوى والاستفسارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج تسهيل للتمويل السعودية من أهم برامج المملكة العربية السعودية التي تتيح للأفراد إمكانية الحصول على قرض من تسهيل، كما أوضحت الشركة المتحدة عدد من الأمور التي من خلالها يتمكن المواطن من الاستفادة من تمويل تسهيل، وقد أشارت الشركة إلى شروط تسهيل للتمويل السعودية إلى جانب المستندات المطلوبة للحصول على التمويل 1444.

شروط تسهيل للتمويل السعودية

للحصول على تمويل من تسهيل السعودية يجب توفر الشروط التالية:

الفرد طالب التمويل يجب أن يكون راتبه الشهري أقل من 12 ألف ريال سعودي في حالة كان الفرد عمره يتراوح بين 21 سنة و25 عامًا.

إذا كان عمر المتقدم للحصول على التمويل يتراوح بين 25 عامًا و60 عامًا، يجب ألا يكون راتبه أقل من 5000 ريال سعودي.

الفرد مقدم طلب التمويل يجب أن يكون عاملًا بجهة عمل معتمدة من قبل برنامج تسهيل.

يجب ألا تقل مدة الخدمة بالعمل عن ثلاثة أشهر.

طالب التمويل إن كان حاملًا للجنسية السعودية، يجب ألا يكون راتبه الشخصي عن 5000 ريال سعودي.

في حالة كان المتقدم للحصول على تمويل من تسهيل السعودية مقيمًا بالمملكة العربية السعودية، يجب ألا يقل راتبه الشهري عن ثمانية آلاف ريال سعودي.

مقدم تمويل تسهيل يجب أن يكون الحد الأدنى بالعمل له عامًا واحدًا لكافة المقيمين.

رقم تسهيل للتمويل السعودية

قامت الشركة السعودية تسهيل التمويل السعودية بالإعلان عن إتاحة رقم موحد مجاني لتقديم الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالتمويل، حيث يمكن التواصل بالاتصال على الرقم 920004123

المستندات المطلوبة للتقديم على تمويل من تسهيل

يجب توفر المستندات المطلوبة من تسهيل للتقديم على تمويل، والمستندات اللازمة تتمثل فيما يلي:

تقديم نسخة من الهوية الوطنية على أن تكون سارية المفعول.

صورة من الإقامة للأفراد المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

أن يمون الفرد المتقدم قد قام بتسجيل العنوان الوطني الخاص به بالبريد السعودي.

تقديم ما يثبت التعريف بالراتب.

يجب إرفاق كشف حساب بنكي عن آخر ثلاثة أشهر للراتب.

مميزات التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل

شركة تسهيل المملكة العربية السعودية تقدن العديد من التسهيلات للأفراد، حيث منح الأفراد قروض تتميز بالعديد من المزايا، تأتي أبرزها على النحو التالي: