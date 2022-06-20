نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة التقديم على المساعدة المقطوعة 2022 وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح تفاصيل حقيقة التقديم على المساعدة المقطوعة 2022 والتي يتم تداول بعض الأنباء عن إتاحة التقديم بالمُساعدة المقطوُعة، فقد وضحت الجهات المختصة بالعمل في وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر؛ الرد علي سؤال احدي التابعين للصفحة الرسمية هل من الممكن التقديم علي مُساعدة القطع، لذلك سوف نتناول تفاصيل حقيقة التقديم بمقطوعة الضمان الاجتماعي عبر السطور التالية.

حقيقة التقديم على المساعدة المقطوعة

ذكرت خدمة العملاء التابعة لوزارة الموارد البشرية أن التقديم علي المساعدة المقطوعة غير متاح حتي وقتنا الحالي، وقد أشارت الوزارة أن رابط التسجيل غير مفعل، كما أفادت انه لن يتم نشر أي بيان يفيد بتفعيل رابط التسجيل للمساعدة المقطوعة، ووضحت انه لن يتم أي إيداع من اجل صرف مبلغ مقطوعة الضمان الاجتماعي لمساعدة القطع، كما نوهت الوزارة على عدم الانسياق وراء الأخبار الخادعة، وانه عند إصدار أي قرارات تخص المساعدة المقطوعة 2022؛ سيتم تداولها عبر الصفحة الرسمية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التقديم على المساعدة المقطوعة 2022

نوهت وزارة الموارد البشرية على المواطنين بالمملكة العربية السعودية أن التسجيل بالضمان الاجتماعي لمساعَدة القطع غير متاح، ولكنه تم نقل خدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة والتي تدعم المواطن المستفيد من الضمان الاجتماعي، وتم تطوير البوابة الإلكترونية لتصبح منصة الدعم والخدمة الاجتماعية، كما يمكن الاستعلام عن طلب المُساعدة المقطوُعة من خلال التالي:

رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة

وضحت وزارة الموارد البشرية انه عند تفعيل رابط التسجيل في المُساعدة المقطوُعة، فان الوزارة تسمح للمواطن السعودي من اتباع الخطوات التالية للتقديم:

تسجيل الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النفاذ الوطني .

يجب الضغط علي تبويب الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

تدوين الرقم المدني لطالب المساعدة وكتابة كلمة المرور.

التقديم بطلب الحصول علي معاش مساعدة القطع.

بعد ذلك سيطلب منك الموقع جميع بياناتك الشخصية ويجب عليك كتابتها بشكل صحيح.

سيطلب منك الموقع إدخال حساب مصرفي ساري للمستفيد من أجل التقدم بالطلب.

من الجدير بالذكر أن مساعدة القطع يتم تقديمها للعديد من الفئات الخاصة والأشد احتياج، ولن يتم الإعلان عن عودة التقديم بها حتي وقتنا الحالي، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.