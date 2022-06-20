نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية 1444 للجامعيين دورة تأهيل الضباط 52 وشروط القبول عبر رابط job.sa في المقال التالي
تعد من الأمور الهامة التي يبحث عنها الآلاف الخرجين للتعرف عليها بالمملكة العربية السعودية وذلك فور إعلان كلية الملك فهد الأمنية عن فتح قبول دفعة جديدة من الشباب الجامعي لكي يتم تأهيلهم لحملة البكالوريوس في العديد من التخصصات، كما قامت الكلية بوضع الشروط والضوابط حتى تتمكن من الالتحاق بالكلية الأمنية لذلك تم توافر رابط للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1444 فسوف نتعرف على التفاصيل حول كيفية التسجيل من خلال موقعنا .. تابعونا.
رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية 1444
طريقة التقديم إلى كلية الملك فهد الأمنية بصورة إلكترونية عبر منصة أبشر توظيف بإتباع تلك الخطوات التالية:.
- يقوم من يرغب في الالتحاق بهذه الكلية بالدخول على منصة أبشر توظيف.
- حتى تتمكن من تسجيل الدخول كل ما عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.
- قم باختيار التقديم في كلية الملك فهد الأمنية من بين جميع الخيارات التي ظهرت على الشاشة والمتاحة.
- قم بإدخال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وبيانات المتقدم ثم الضغط على زر التسجيل يليه الضغط على زر الإرسال.
شروط القبول في دورة الضباط الجامعيين
كي تتمكن من الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية فقد تم وضع العديد من الشروط حتى يتم عن طريقها قبول المتقدم الذي تتوافر لديه جميع الشروط والتي تتلخص في الآتي:
- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية بجانب المنشأ والأصل كما يتم استثناء المنشأ خارج المملكة خلال خدمة والده للمملكة.
- عند بداية التقديم في جميع التخصصات يجب ألا يزيد العمر عن 27 عام وفي التخصصات الطبية لا يزيد العمر عن 30 عام.
- أن يكون حاصل على المؤهل في نفس العام أو مضى عام واحد فقط على الأكثر من فترة تخرجه، كما يفضل أن يكون لائق طبياً.
- قد تعادل شهادة التخرج عبر وزارة التعليم السعودي حين يتم الحصول عليها خارج المملكة ويجب ألا يكون متزوج بأجنبية.
- اجتياز كافة الاختبارات الطبية والبدنية واختبار القياس بالمركز الوطني للقياس والتقويم، لم يكن توظيفه مرتبط بأي وظيفة عسكرية أو بالقطاع العام.
- يشترط أن يكون المتقدم ذو سيرة ذاتية حسنة وأيضا سلوك وسمعة ويكون خالي من أي قضايا مخلة بالشرف أو الشريعة.
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