20 ألف ريال بموافقة فورية للسعودي والمقيم بدون كفيل بالتقسيط بدون رسوم إدارية

20 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل الشخصي الأصغر الذي يمكن في الفترة الراهنة الحصول عليه من خلال شركة اليسر للتمويل الذي أتاحت العديد من التمويلات الميسرة لخدمة المواطن السعودي والمقيم في المملكة مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات المتوفرة للأفراد والشركات بمزايا عديدة ومتنوعة حيث يمكن الحصول على التمويل بدون كفيل غارم سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة ولكن يعطى بشروط وضوابط معلنة بالشركة لابد من الإلتزام بها قبل التقديم على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ويتم التقديم للحصول على تمويل نقدي ميسر بموافقة فورية بدون كفيل بالتقسيط حتى 3 سنوات بدون رسوم إدارية لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية.

الضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر بالشركة

هناك بعض الشروط الميسرة التي يجب توفيرها لضمان الحصول على التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث أتاحت الشركة التمويل بدون كفيل للسعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى في السعودية ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة كالتالي بالتفصيل اليوم:

يشترط التمويل الأصغر توفير راتب شهري ثابت بمقدار يساوي 5000 ريال سعودي بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

كذلك يجب توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

إيضًا التمويل الشخصي الأصغر بالشركة يحتاج توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 22 عام حتى 60 عام فقط.

التمويل الشخصي متاح لجميع العسكريين حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية.

التمويل بدون الحاجة إلى كفيل حتى 20 ألف ريال لجميع العملاء السعوديين أما المقيمين حتى مبلغ 10 ألف ريال بدون كفيل غارم سعودي.

مميزات برنامج التمويل الشخصي الأصغر بالشركة في السعودية

يرغب الكثير من العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة الحصول على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بسبب ما يوفره من مزايا تمويلية عديدة ومنها الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل غارم وبلا رسوم إدارية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 3 سنوات وغيرها من المميزات التمويلية المقدمة من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية كالتالي بكافة التفاصيل الجديدة: