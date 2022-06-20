قسط 250 ألف نقدى بدون تحويل الراتب علي 60 شهر

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قسط 250 ألف نقدى بدون تحويل الراتب ، قرض شخصي يخدم احتياجات ومتطلبات العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تم هذا البرنامج التمويلي بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة كوارا للتمويل للأفراد من المواطنين السعوديين والمواطنين غير السعوديين أيضاً. برنامج القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل شركة كوارا للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي من خلال هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة كوارا للتمويل.

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل.

وفرت شركة كوارا للتمويل مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من برنامج القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل حتي 60 شهر وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

توفر الشركة للعملاء موافقة سريعة وفورية على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

طالب التمويل يمكنه الإطلاع على كافة البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة كوارا للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل متاح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية بهامش ربح تنافسي. الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب قرض شركة كوارا للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو المقيم ويشترط أن تكون سارية المفعول.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل.

تقديم تعريف بالراتب الشهرى مدته لا يزيد عن 90 يوم وذلك إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي من المواطنين المقيمين أو من موظفي القطاع الخاص ، يشترط تقديم تعريف بالراتب الشهرى له لا تزيد مدته عن 30 يوم. عمر شويل - جدة قسط 250 ألف نقدى بدون تحويل الراتب علي 60 شهر - ثقفني

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