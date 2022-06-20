الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية reef.gov.sa للمستحقين بالمملكة

الاستعلام عن برنامج ريف الدفعة الجديدة برقم الهوية الوطنية للمستفيدين من برنامج التنمية الريفية بالمملكة التابع لوزارة الزراعة بالدعم المالي المباشر، من خلال الرابط الرسمي reef.gov.sa بالخطوات، كذلك وجب التنويه عن أن بإمكان مستحقي الدعم الذين تم رفض طلبهم تعديل بيانات القبول مرة أخرى خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ الرفض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي دعم ريف الحكومي بالمملكة بالسعودية reef.gov.sa، والجدير بالعلم أن برنامج ريف الحكومي هو البرنامج الذي تم تخصيصه لدعم المزارعين وأسرهم بالسعودية، بنسبة تقدر ب 10% من رأس المال المسجل ببيانات طلب المستفيد، بدعم يقدر ب54000 ألف ريال سعودي سنويًا، لكل من برامج التنمية المستدامة للبن، العسل، والفاكهة مثل العنب والفراولة، والليمون، والمانجو، كذلك يتم التقديم لطلب دعم ريف إلكترونيًا، وفق للتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية المتبعة بالمملكة.

خطوات الاستعلام عن برنامج ريف 2022

ولراغبي الاستعلام عن مستحقات الدعم المالي وفق وزارة البيئة والمياه الزراعية بالسعودية برنامج ريف الحكومي، اتباع الخطوات التالية بالتريب:

أولًا الولوج لرابط لموقع برنامج ريف الحكومي.

كما يجب القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية للمستحدم المسجل بالبرنامج.

للمستحدم المسجل بالبرنامج. كذلك القيام بكتابة رقم المستخدم وكلمة المرور.

القيام بالولوج إلى القائمة الرئيسية والضعط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

كما يجب النقر على أيقونة استعلام.

شروط القبول في برنامج ريف السعودية 2022

من أهم شروط استحقاق دعم برنامج ريف بالمملكة ، لدعم الأسر الريفية السعودية، نذكرها باترتيب التالي:

أولًا أن يكون مستحق الدعم سعودي الجنسية، أو من حاملي بطاقة التنقل.

كذلك شرط أن يكون طالب دعم ريف، ممن يشتغلون بالمهن الزراعية، التي حددها البرنامج، أو من ساكني المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

كما يجب ألا يكون طالب دعم ريف ، من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة، أو القطاع الخاص.

، من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة، أو القطاع الخاص. أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

كذلك يجب أن يتقدم طالب الدعم، بكافة مستندات الإثبات، الخاصة بعمله بالحرف الزراعية، من الجهات الرسمية.

أيضًا لابد ألا يتجاوز دخل طالب الدعم، عن 6000 ريال سعودي شهريًا.

لايجوز التقدم لطلب الدعم أكثر من ثلاث مرات بإجمالي مبلغ مالي، لا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويًا.

كما يجب أن يتوفر لطالب الدعم، حساب بنكي نشط، ومسجل بالمنصة.

في النهاية على طالب دعم ريف الالتزام بجميع الشروط الصحية، والشروط الفنية للبرنامج.

أهداف دعم ريف reef.gov.sa 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج ريف الحكومي بالمملكة العربية السعودية تم تدشينه من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية للأهداف التالي ذكرها: