أهم تعديلات نظام التقاعد والتأمينات في المملكة العربية السعودية، أصبح متزايد البحث عن أبرز التعديلات علي نظامي التقاعد في المملكة، فهناك العديد من المواطنين المهتمون بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بنظام التقاعد الجديد، فمن أن أعلن المسئولين عن إجراء بعض التعديلات علي أنظمة التقاعد والتأمينات، لذلك سوف يقدم موقعنا الإلكتروني ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بالتعديلات في التقاعد بالمملكة، وماهي الآثار الإيجابية الناتجة عن تلك التعديلات في كلا النامين من تقاعد وتأمينات، فيجب علي جميع المواطنين متابعة موقعنا للتعرف علي كل جديد، فسوف نذكر لجميع المتابعين أهم تعديلات نظام التقاعد في المملكة.

أهم تعديلات نظام التقاعد والتأمينات

تم إجراء تعديلات علي مادة 23 في نظام التقاعد ومادة 41 من نظام التأمينات وتلك التعديلات كالتالي: إن تعديلات التأمينات جاءت من باب توسيع التغطية التأمينية، حيث أن ذلك يهدف إلي حصول بعض الفئات الإضافية علي معاش تقاعدي، فذلك يحدث عن طريق القيام بإيقاف صرف تعويض الدفعة الواحدة، حيث أن هذا يشمل جميع المشتركين الذين لم يبلغون سن الستون وانتهت مدة خدمتهم، ولا توجد لديهم فترة استحقاق معاش،فالتعديل يكون كالأتي:

عند خدمة الموظف أكثر من 10 سنوات يحصل علي معاش تقاعدي وهذا عندما يبلغ الستون.

أما عندما تكون سنوات الخدمة بين خمس وعشر سنوات يحق له الاختيار بين الحصول علي معاش بفترة اعتبارية أو الحصول علي تعويض الدفعة الوحدة.

الموظف الذي خدمته لمدة خمس سنوات عندما يبلغ 60 سنة يصرف فقط تعويض الدفعة الوحدة.

هناك تعديلات أخري ذكرها مجلس الوزراء فهي كالتالي:

عند انتهاء فترة خدمة أي موف ولم تبلغ المدة المحددة يصرف مكافأة قدرها 14% من راتبه السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

أما إذا كنت انتهت فترة الخدمة بسبب استقالة أو القيام بفصل تأديبي تصرف مكافأة قدرها 10% من الراتب السنوي لكل سنة من سنوات الخدمة.

تعرف علي الآثار الإيجابية للتعديلات