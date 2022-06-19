نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان لتقسيط جوال خطوات التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إمكان لتقسيط جوال عبارة عن برنامج مطور مؤخرًا من أجل مواكبة احتياجات العملاء، ويمكن الاعتماد على حاسبة تمويل إمكان لمعرفة ما هي القيمة المناسبة للعميل لشراء جوال بالتقسيط من خلال شركاء إمكان للتمويل مثل مكتبة جرير السعودية التي توفر خصومات وعروض على مدار الأسبوع، وبمجرد الدخول إلى رابط إمكان الراجحي تسجيل الدخول يمكن معرفة الشروط المطلوبة ومميزات طلب تمويل إمكان الراجحي الجديد، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في تمويل إمكان لتقسيط جوال.

تمويل إمكان لتقسيط جوال

اجتهدت الشركة للتعاون مع مجموعة من الجهات لكي توفر فرصة تقسيط المشتريات لعملائها، وبالتالي تحقيق مميزات كثيرة من بينها طلب التمويل إلكترونيًا، دون الحاجة إلى تقديم أوراق أو الاعتماد على الطرق التقليدية، ومن أجل تقديم طلب تمويل إمكان لتقسيط جوال ينبغي المرور على مجموعة من الخطوات من بينها:

ضرورة الحصول على كود من أجل استخدامه في متجر التسوق.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة واختيار فترة سداد قيمة الدفعات الشهرية.

يحتاج العميل إلى التوقيع على العقود إلكترونيًا للحصول على قسيمة الشراء واستخدامها في تقسيط الجوالات من مكتبة جرير أو من خلال أحد الشركاء الآخرين المعتمدين لدى إمكان.

ويمكن الموافقة على الطلب عند توافر عدد من الشروط الخاصة بالتقديم من بينها شروط الرواتب والتي يمكن الاستعلام عنها عند زيارة إمكان لتمويل المشتريات والتعرف أيضًا على أهم المميزات.

مبلغ تمويل إمكان لتقسيط المشتريات

تختلف قيمة الحد الأقصى للتمويل من برنامج إلى آخر عن طريق الشركة، وفيما يخص تقسيط المشتريات فقيمته تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، ومن مميزاته الأخرى ما يلي:

السداد على مدار عامين بحد أقصى بدون تحويل الراتب لجميع المتعاملين مع البنوك السعودية.

التقسيط متوفر لصالح المواطن الحامل للجنسية أو المقيم.

لا يشترط عمل المواطنين في أحد الشركات المعتمدة لكي يوافق على طلبه.

ويمكن الاستفسار عن المزيد من التفاصيل عن طريق الاتصال على رقم 8001240251 وهو الرقم المجاني الموحد الذي يستقبل الشكاوى والمقترحات أيضًا ويوضح للعملاء كافة المعلومات عن أبرز منتجات شركة إمكان سواء لتقسيط الجوالات أو لتقسيط السيارات.