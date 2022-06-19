نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقصود بنظام تبادل المنافع والهدف من تعديل المنافع في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية توضح عن قرار مجلس الوزراء السعودية عن موافقة تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الجديد بالمملكة والعسكري، ونظام تبادل المنافع بين النظام التقاعدي للمدني والعسكري، وهذا بناءا على التعديل الذي ورد في الفقرة رقم 6 من المادة الثالثة، وأضاف إلى ذلك أن نظام التبادل يقوم بالمنافع، ولذلك تم الإعلان على أن المنسوب الخاص بالجهات الداعمة الصادرة بهذا الشأن بالقرارات من خلال مجلس الوزراء.

ومن المؤكد أن الموافقة على التحول، وبناءا على ذلك يتم الحصول على معاش المؤسسة العامة للتأمينات هذا من خلال بلوغ سن ال 60 عاماً حيث أن مجموع الدخل داخل نظام التقاعد المدني والنظام العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة، وقد أشار إلى ذلك أن هذا التعديلات الخاص بتبديل المنافع بالعديد من الأهداف، لكي يتم تعديل من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية .

ومن المؤكد أن التحول الذي نقوم بتوضيحه هو انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو نظام وظيفي آخر الى نظام العمل، وأضاف إلى ذلك أن هذا الانتقال يكون خاضع من اللائحة الوظيفية التي تم تطبيقها إلى لائحة وظيفية أخرى، مما أدى إلى ذلك أن صدور قرار من خلال مجلس الوزراء بالموافقة على هذا التحول.

نظام تبادل المنافع :

المقصود بنظام تبادل المنافع هذا النظام يكون بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة، حيث أن نظام تبادل المنافع يتيح لجميع المواطنين السعوديين المشتركين الخاضعين لنظام التقاعد المدني العسكري، وأضاف إلى ذلك أن مدة الاشتراك السابق الخاص بنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس وبناءا على ذلك تم ضم مدة الاشتراك داخل النظام الأول إلى مدة الاشتراك في النظام الثاني، وأضاف إلى ذلك أن المدد عند التسوية جميع المستحقات للمتقاعدين.

الهدف من تعديل المنافع :

حفظ الحقوق . تحقيق الاستقرار والطمأنينة بين الموظفين. عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك أن لا يجوز لجميع المواطنين السعوديين الضم بين المعاش التقاعدي عن المدد المضمومة بناءا على ناتجة التحول أو التخصيص أو الراتب أو الأجر ومدة الاشتراك.