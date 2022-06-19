فتح حساب تجاري بنك الراجحي 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة فتح حساب تجاري بنك الراجحي على محرك البحث “جوجل”، ويُعد بنك الراجحي أحد أبرز البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات البنكية وله العديد من الفروع المنتشرة في كافة المناطق، ويطلب البنك بعض الوثائق اللازمة من المواطن الراغب في فتح حساب بنكي حيث يتطلب الأمر تعبئة بعض البيانات وصورة وثيقة الهوية وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن البنك يحرص على تقديم معظم خدماته إلكترونياً في إطار اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقمي طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية فتح حساب تجاري في مصرف الراجحي كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني، فإلى نص المقال.

فتح حساب تجاري بنك الراجحي

هناك عدة خطوات لابد من اتباعها لكي يتمكن المواطن السعودي من فتح حساب تجاري في البنك نوضحها لكم بالتفصيل كالتالي:

أولاً عليكم الدخول إلى رابط صفحة بنك الراجحي لفتح حساب جاري .

. ثانياً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الجنسية ورقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرها.

ثالثاً اضغط على نعم لفتح الحساب دون زيارة الفرع.

رابعاً قم بإدخال رقم التحقق ثم انقر على التالي.

خامساً قم الآن بإدخال البيانات الشخصية مثل الحالة الإ<تماعية ومكان الميلاد وبيانات العنوان الوطني وبيانات الفرع المطلوب فتح حساب فيه بالإضافة إلى بيانات الدخل.

سادساً قم بإختيار الغرض من فتح الحساب والرصيد الشهري المتوقع.

سابعاً والآن قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم انقر على تنفيذ.

ثامناً سيتم نقلك إلى موقع النفاذ الوطني والآن يجب عليك إدخال اسمك المستخدم وكلمة المرور في أبشر لإتمام عملية التوثيق.

فتح حساب الراجحي مؤسسة

يُمكنكم فتح حساب مؤسسة في بنك الراجحي عن طريق اتباع الخطوات التالية: