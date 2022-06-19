نتائج الحرس الوطني 1443 رجال بالخدمة العسكرية بالسعودية 2022

نتائج الحرس الوطني 1443 رجال المتقدمين للالتحاق للخدمة العسكرية 2022 في الوظائف العسكرية في مناطق مختلفة بالسعودية وفق شروط وضوابط الموضحة من قبل لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني والتي تم الإعلان عنها يوم الأحد الموافق 17 شعبان 1443هـ الموافق 20 مارس 2022 وكان آخر موعد لاستقبال الطلبات إلكترونيا يوم الخميس 21 شعبان 1443 الموافق 24 مارس 2022، ولمدة 5 أيام وذلك لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة ومايعادلها، وقد ازدادت عملية البحث في الساعات الأخيرة بسبب تأخر ظهور نتائج الحرس الوطني والذي يرجع أسبابه لانشغال القائمين على شؤون المملكة باستقبال موسم الحج، وفي التالي كل ما يخص الاستعلام عن النتائج 2022.

رابط الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني رجال بالخدمة العسكرية بالسعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فللمتقدمين إلكترونيًا للاتحاق بالخدمة العسكرية في الوظائف العسكرية رجال 2022 في مناطق مختلفة بالسعودية بإمكانهم الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني من خلال الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول على بوابة التسجيل والقبول عبر شبكة الانترنت على الرابط الخاص بالتوظيف https://job.sang.gov.sa/registration. كذلك قم بتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. أيضًا قم باختيار أيقونة نتائج الترشيح الأولي من القائمة الرئيسية. كما يتم كتابة رقم الطلب الخاص بالمتقدم في الخانة المخصصة لذلك. كذلك القيام بالضغط على أيقونة إستعلام ثم كتابة رقم الهوية. في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة عرض أسماء المقبولين مبدئيًا على الشاشة.

أسماء المقبولين مبدئيًأ بالحرس الوطني 2022

وبإمكانك الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئيًا في الحرس الوطني مباشرة من خلال الخطوات التالية

أولًا الاتصال على الرقم: 4912222

على الرقم: 4912222 كذلك بإمكانك تحويلة : 23415

: 23415 في النهاية من خلال البريد الإلكتروني : http://[email protected]

التخصصات الشاغرة للتقديم بالحرس الوطني 2022

وعن مسميات تخصصات الوظائف العسكرية الشاغرة في وزارة الحرس الوطني كالتالي:

أولًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات البكالوريوس

تخصص علم نفس. أيضًا تخصص الخدمة الاجتماعية.

أبرز شروط وظائف الحرس الوطني لحاملي شهادات البكالوريوس في السعودية

أولًا ألا يقل تقدير الدرجة العلمية للمتقدم عن جيد. كذلك تقديم مستند موضح به انتظام المتقدم دراسيًا أثناء الدراسة ومدة الدراسة من الجهة التعليمية التابع لها. في النهاية تقديم بطاقة تصنيف تكون سارية.

ثانيًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات الدبلوم

تخصص الاتصالات خاص بخريجي كلية الاتصالات.

أبرز شروط وظائف الحرس الوطني لحاملي شهادات الدبلوم في السعودية

أولًا انطباق كافة الشروط العامة على المتقدم من حملة الدبلومات. كذلك إرفاق كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

ثالثًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات الثانوية العامة السعودية