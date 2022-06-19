100 ألف نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقل دخل وباسهل الشروط

100 ألف نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي يعمل على توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، كما يتيح هذا المنتج للعملاء إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة من خلال خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للشخص المتقدم بالطلب وبما يتلاءم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

100 ألف نقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويلك نقدى فورى بدون ضامن أو كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن الاستفادة منها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل شركة كوارا للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل

قامت شركة كوارا للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تقدم الشركة من خلال منتج التمويل الشخصي مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

لا يحتاج العميل إلي وجود كفيل أو ضامن وذلك عند طلب التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي أراضي المملكة يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

توفر شركة كوارا للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل حتي 5 سنوات.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل

يمكن للعميل التقديم على طلب للاستفادة من تمويل شركة كوارا لقطاع الأفراد عن طريق الاتصال على الرقم 8001188999 ، كما يمكن التقديم على الطلب عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع شركة كوارا للتمويل داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تمتلك الشركة أربعة فروع داخل المملكة وذلك من أجل إيصال خدماتها التمويلية لجميع العملاء داخل المملكة .