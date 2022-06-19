نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوضح تعديلات أنظمة التقاعد والتأمينات وتبادل المنافع لاستحقاق الموظف مكافأة أو معاشاً تقاعدياً في المقال التالي

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان مجموعة من التعديلات التي طالت نظام التقاعد أي كان مدني أو عسكري وليس هذا فقط بل ونظام تبادل المنافع والتأمينات الإجتماعية أيضا في الجرائد الرسمية الموجودة في المملكة العربية السعودية. التعديلات الخاصة بنظام التأمينات والتقاعد العسكري والتقاعد المدني. في حالة توقف الموظف عن أداء خدماته في عمله قبل أن يصل إلى السن الذي من خلاله يحصل على معاش التقاعد فإنه يحصل على مكافأة تقدر ب ١٤% من الراتب السنوي الذي كان يأخذه في كل سنة من سنوات عمله.

وفى حالة التوقف عند تقديم الخدمات أما بسبب أن جهة العمل قامت بفصل الموظف بسبب تأديبي أو أن الموظف هو الذي قام بتقديم استقالته فهي هذه الحالة المكافأة تكون بنسبة ١٠% وليس ١٤% وحتى أنه يشترط للحصول على هذه المكافأة أن يكون الموظف قد وصل إلى سن الستين أو توفاه الله وفي هذه الحالة تأخذ أسرته المكافأة.

إذا أتم الموظف تأدية عمله لمدة تتجاوز ١٠ سنوات بشكل متتالية وحتى لو لم يكن قد وصل إلى سن ٦٠ فإن في هذه الحالة يحصل أيضا على معاش التقاعد. شروط التقاعد المبكر من ضمن الشروط التي أضافتها حكومة المملكة العربية السعودية لمن يرغب في التقاعد المبكر هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر به والتي منها أن لا تتجاوز المدة المتبقية وصول الموظف إلى سن التقاعد أكثر من ٥ سنوات.

يشترط أن يكون الموظف قد أتم ٢٠ عام متتالية في تأدية خدمات وظيفته.

سبب رغبته في الحصول على التقاعد المبكر هو أنه أصبح عاجز عن تأدية عمله أو وظيفته لأسباب ترجع إلى المواطن وليس جهة العمل. تعديلات ضم المدة الاعتبارية في حالة وصول الموظف إلى سن الستين عام وكانت المدة التي قضاها في تأدية هذا العمل في هذه الوظيفة لم تتجاوز الخمس سنوات يمكن أن يقوم بتقديم طلب ضم المدة الاعتبارية ويشترط هناك ألا تتجاوز المدة ١٠ سنوات، وبالطبع يأخذ مرتب على طول المدة التي طالب بضمها فى شكل راتب أو حصص شهرية. عمر شويل - جدة مجلس الوزراء يوضح تعديلات أنظمة التقاعد والتأمينات وتبادل المنافع لاستحقاق الموظف مكافأة أو معاشاً تقاعدياً - ثقفني

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