نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان والمطلقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الاسكان التنموي عبارة عن مجموعة من البنود التي قدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتطبقها على جميع فئات المجتمع المستفيدة من الخدمة وعلى رأسهم تطبيقها على ذوي الدخل المحدود كما أن شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي تتم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل دعم المطلقات في الإسكان لذا سنقدم ما هي أبرز شروط الاسكان التنموي.

شروط الاسكان التنموي

قدمت الوزارة العديد من المبادرات في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضًا تمكين من لا يملك مسكن مناسب من الحصول على وحدة سكنية أو الاشتراك في الخيارات السكنية المختلفة التي قدمتها، ولكن ينبغي معرفة أبرز شروط الاسكان التنموي للتسجيل وهي تتمثل في التالي:

المتقدمين ينبغي أن يكونوا من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأن يكونوا أيضًا حاملين للجنسية السعودية.

أن يكون هناك دخل شهري يحصل عليه صاحب الطلب للقبول وألا يقل العمر عن خمسة وعشرين سنة.

ضرورة عدم الاشتراك من قبل للحصول على دعم الإسكان التنموي أو الدعم المقدم من خلال منصة سكني السعودية.

ألا يكون هناك وحدة سكنية تم تسجيلها باسم المتقدم أو باسم أحد أفراد أسرته المستفيدة معه من الدعم.

طريقة التسجيل في منصة الإسكان التنموي

يمكن التسجيل بسهولة للحصول على الدعم السكني إلكترونيًا من خلال منصة الإسكان التنموي، كما أن الطلبات يتم النظر فيها بالتعاون مع الموارد البشرية للتأكد من استحقاق المواطن المتقدم بالطلب، وبالتالي يتم تحقيق الأهداف الأساسية لهذه المبادرة.

شروط الاسكان التنموي للمطلقات

تستطيع السيدة المطلقة في السعودية الحصول على الدعم السكني، ولكن لا بد أن تتحقق بها بعض من الشروط وعلى رأسها مرور عامين بحد أدنى على طلاقها وما يثبت ذلك هو الحصول على وثيقة الطلاق مستخرجة من الحكومة السعودية.

ويمكن معرفة آخر أخبار الإسكان التنموي من خلال زيارة الموقع الرسمي للمنصة، كما يمكن التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني على أو يمكن الاتصال على رقم الهاتف الموحد 199090 ويمكن أيضًا معرفة ما هي الأوراق الرسمية المطلوب تقديمها للقبول في الإسكان التنموي السعودي.