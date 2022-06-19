كل ما تريد معرفته من تفاصيل نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين في السعودية

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رياض - احمد صلاح - حظي نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين في المملكة العربية السعودية، بحصة كبيرة من التطوير المستمر والتخطيط الهادف من أجل تطوير العلوم والطلاب والمعلمين في نظام التقاعد الجديد، حيث يتضمن النظام الجديد تغييرا في عدد من الأمور المتعلقة بفترة تقاعد الموظف، وهذا الموضوع يعتبر من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هو مقياس تقاعد المعلمين الجدد 1443، عندما يطلب المعلم التقاعد بسبب اعتلال صحته، أو غيرها من الأمور يحق له أو لها الحصول على مبلغ معين من الراتب أو المعاش، دعنا نوضح لكم أهم شروط التقاعد، وكيفية التقديم، والمستندات المطلوبة من خلال هذه المقالة بموقع نجوم مصرية.
*شروط التقاعد للمعلمين في السعودية:
إن نظام التقاعد المدني الجديد للمعلمين، يشترط توافر مجموعة من الشروط الأساسية للمعلمين من أجل الحصول علي التقاعد، ومن أبرز هذه الشروط:
ـ يجب أن يتخطى الفترة المحددة بالعمل المقدرة بعشرين عاما في المنصب بعد أن تقدم بطلب للتقاعد المبكر.
ـ سن التقاعد الرسمي بالمملكة من سن الستين عام.
ـ في حالة فصل المعلم من قبل، يتم تحويله إلى التقاعد دون أي شروط سابقة.
ـ يشترط عدم قدرة المعلم على أداء وظيفته بسبب الإعاقة للحصول على المعاش التقاعدي المستحق.
ـ يمنح المعلم الاستقالة بعد 15 سنة إذا تم فصله من قبل مجلس الوزراء.
يمكن للمدرس التوقف عن العمل بمفرده إذا كان قد عمل لمدة 25 عاما.
*طريقة التقديم علي التقاعد المبكر بالسعودية:
ـ قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية.
ـ قم بالضغط علي أيقونة إنشاء خدمة التقاعد المبكر الخاص بالمعلمين.
ـ انقر علي طلب تحويل التقاعد.
ـ ثبت علامة تبويب وحددها.
ـ أدرج سنوات الخدمة السابقة بمزيد من المصداقية والشفافية.
ـ إحضار المستندات والأوراق المطلوبة.
ـ أخيرا، اضغط إرسال.
*المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التقاعد:
ـ يجب إحضار عدد من المستندات والأوراق المطلوبة، كالآتي:
ـ أولا، يجب إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب المعاش.
ـ وثيقة حوالة بنكية من بنك معتمد ومصدق من الختم الرسمي للبنك.
ـ إحضار صورتين شخصيتين بمقاس 4 × 6 لصاحب المعاش.
ـ ضرورة وجود إخلاء طرف من بنك التسليف السعودي.
ـ إرفاق إخلاء طرف من شركة التطوير العقاري السعودية.
ـ أخيرا، يجب إدخال البيانات الشخصية بالنموذج المعد للمتقاعد في المهنة التي يعمل بها.