كل ما تريد معرفته من تفاصيل نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين في السعودية

*شروط التقاعد للمعلمين في السعودية:

إن نظام التقاعد المدني الجديد للمعلمين، يشترط توافر مجموعة من الشروط الأساسية للمعلمين من أجل الحصول علي التقاعد، ومن أبرز هذه الشروط:

ـ يجب أن يتخطى الفترة المحددة بالعمل المقدرة بعشرين عاما في المنصب بعد أن تقدم بطلب للتقاعد المبكر.

ـ سن التقاعد الرسمي بالمملكة من سن الستين عام.

ـ في حالة فصل المعلم من قبل، يتم تحويله إلى التقاعد دون أي شروط سابقة.

ـ يشترط عدم قدرة المعلم على أداء وظيفته بسبب الإعاقة للحصول على المعاش التقاعدي المستحق.

ـ يمنح المعلم الاستقالة بعد 15 سنة إذا تم فصله من قبل مجلس الوزراء.

يمكن للمدرس التوقف عن العمل بمفرده إذا كان قد عمل لمدة 25 عاما.

*طريقة التقديم علي التقاعد المبكر بالسعودية:

ـ قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية.

ـ قم بالضغط علي أيقونة إنشاء خدمة التقاعد المبكر الخاص بالمعلمين.

ـ انقر علي طلب تحويل التقاعد.

ـ ثبت علامة تبويب وحددها.

ـ أدرج سنوات الخدمة السابقة بمزيد من المصداقية والشفافية.

ـ إحضار المستندات والأوراق المطلوبة.

ـ أخيرا، اضغط إرسال.

*المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التقاعد:

ـ يجب إحضار عدد من المستندات والأوراق المطلوبة، كالآتي:

ـ أولا، يجب إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب المعاش.

ـ وثيقة حوالة بنكية من بنك معتمد ومصدق من الختم الرسمي للبنك.

ـ إحضار صورتين شخصيتين بمقاس 4 × 6 لصاحب المعاش.

ـ ضرورة وجود إخلاء طرف من بنك التسليف السعودي.

ـ إرفاق إخلاء طرف من شركة التطوير العقاري السعودية.

ـ أخيرا، يجب إدخال البيانات الشخصية بالنموذج المعد للمتقاعد في المهنة التي يعمل بها.