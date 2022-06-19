انت الان تتابع خبر هل تم تحديد مدة الإجازة الصيفية 1444 في المملكة العربية السعودية؟.. وزارة التربية تجيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية ، عن التقويم الأكاديمي للعام المقبل 1444 ، والذي تم من خلاله إطلاق التقويم الأكاديمي ، وهو خاص بالجامعات والتدريب التقني والمهني ، حيث تهدف آلية التقييم الجديدة إلى نقل التعليم إلى جودة متميزة ، تعمل. لتحسين النتائج التعليمية بكل الوسائل من خلال خلق بيئة تعليمية على مستوى عالٍ ، وضعت الوزارة التقويم الأكاديمي الجديد ، حيث يرغب الكثير من الطلاب في معرفة مدة الإجازة الصيفية 1444؟

*ما هي مدة الاجازة الصيفية 1444؟:

لم يتم تحديد مدة الإجازة الصيفية للعام الدراسي الجديد ، ولكن من خلال التقويم الأكاديمي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، أعلنت أن الإجازة الصيفية ستبدأ من نهاية جميع الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي الجديد. الفصل الثاني وينتهي من بداية الدوام المدرسي للعام القادم.

*نظام التعليم الجديد في السعودية:

بعدمت اكتشفنا في الفقرة أعلاه ، فترة الإجازة الصيفية 1444وهنا اتخذت وزارة التربية والتعليم السعودية قرارًا هامًا يهدف إلى تغيير النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية حفاظًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين التربويين من معلمين وإداريين ومعلمين وغيرهم. أداء أكاديمي أفضل ، خاصة في ظل أزمة اليمين.

*التقويم الأكاديمي للعام القادم 1444:

ما تم ذكره أعلاه هو مدة الإجازة الصيفية لعام 1444 ، وهنا نتعرف على التقويم الأكاديمي في المملكة العربية السعودية ومن خلال ما يلي:

ـ بدء الدراسة لطلبة الفصل الأول 1444/2/288/28/2022

ـ إجازة العيد الوطني تكون الأربعاء والخميس 1444/2/2522/21/2020 م

ـ نظرًا لوجود إذن عطلة نهاية أسبوع ممتد 19/03/1444 10/16/2022

ـ أيضا عطلة نهاية أسبوع ممتدة 16/04/1444 10/11/2022

ـ كما أن بداية إجازة الفصل الدراسي الأول هي 30/04/1444/11/24/2022

ـ تبدأ الدراسة لطلبة الفصل الثاني في 1444/10/10/2022/12 م

ـ حيث تبدأ عطلة نهاية الأسبوع الممتدة 24/05/1444 18/12/2022

ـ تمديد عطلة نهاية الأسبوع 1444/06/22/15/2020 م

ـ كما أن إجازة يوم التأسيس هي الأربعاء والخميس 1444/2/8/22/2020 م

ـ بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني سيكون بتاريخ 1444/8/10 / الموافق 2023/03/2020 م

ـ حيث انطلقت الدراسة للطلبة للفصل الدراسي الثالث 1444/8/2023 3/12/2020 م

ـ وبداية إجازة عيد الفطر 1444/9/22/13/2020 م

ـ كبداية للدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1444/10/06/26/2020 م

ـ نظرًا لوجود عطلة نهاية أسبوع ممتدة 08/11/1444/05/28/2023

ـ بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1444/12/4/22/2023