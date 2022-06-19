وزارة التعليم السعودية تصدر قرار هام عاجل بمنع فئة من الطلاب دخول الاختبارات النهائية للفصل الثالث لهذا السبب المفاجئ.. تعرف عليهم حالا!

وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب والطالبات اللذين لم يتلقوا لقاحات كورونا، وأنه لن يتم آداء الاختبارات إلا في حالة تلقي جرعات اللقاح التي أوصت بها الصحة السعودية.

و شددت الوزارة أيضًا على الطلاب بارتداء الكمامة الواقية داخل المدرسة وعند الدخول للاختبارات مع استمرار أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الإحترازية الوقائية تجنبًا لتفسي الفيروسات بين الطلاب.

كما أوضحت وزارة الداخلية أنها حريصة تمامًا على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب والطالبات.

منع فئة من الطلاب دخول الاختبارات النهائية للفصل الثالث

قررت وزارة التعليم بالمملكة السعودية تنفيذًا لقرارات وزارة الداخلية بمنع الفئة التي لم تتلقى جرعات اللقاح من الطلاب والطالبات، من الدخول للاختبارات النهائية بالفصل الدراسي الثالث 1443، وذلك تجنبًا لانتشار العدوى وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات والإطمئنان عليهم واستكمال اختبارات على أكمل وجه، وأن الشرط الوحيد لدخول الاختبارت اخذ لقاحات كورونا وارتداء الكمامات مع عدم وجود “تباعد” بين الطلاب، وأكدت أنه لم يعد التأكد من “حالة التحصين” عبر توكلنا، ولكن جميع بيانات الطلاب وحالات التحصين موضحة لدى منسوبي المدارس.

موعد الاختبارات النهائية 1443 هـ

أعنلت وزارة التعليم في وقت سابق عن موعد بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1443 “التحريرية والشفهية”، ليكون موعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل “الابتدائي، والمتوسط، والثانوي”، يوم 27 من شهر 11_1443 هـ، وتستمر حتى يوم واحد من شهر 12_1443 هـ”، أما عن موعد الاختبارات الشفهية فستبدأ يوم “20 من شهر 11_1443 هـ”، وقالت الوزارة أن ه سيتم الاعلان عن نتائج الاختبارات النهائية قبل انتهاء يوم الخميس ألا وهو آخر يوم من آداء الاختبارات، من خلال الموقع الخاص بالنتائج “نظام نور” بحساب ولي الأمر.

أما بالنسبة لموعد الاختبارات النهائية الدور الثاني للفصل الدراسي الثالث 1443 لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، فستبدأ يوم الأحد بتاريخ الثامن عشر من شهر 12_1443 هـ، أما للمرحلة الابتدائية والمتوسطة فستبدأ يوم الإثنين بتاريخ الرابع والعشرون من شهر 1_1443 هجريًا.