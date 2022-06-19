هل يمكن تجديد الإقامة لشخص خارج المملكة؟.. الجوازات السعودية توضح

*هل يمكن تجديد الإقامة والشخص خارج المملكة؟:

وقد قدمت الجوازات السعودية الإجابة الكافية عن استفسار هل يمكن تجديد الإقامة والشخص خارج المملكة، وقد أكدت بأن الأمر ممكن، فكل الأشخاص المقيمين الذين يعملون في السعودية يمكن لأصحاب العمل أن يجددوا لهم إقاماتهم، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها مقابل ذلك، من ضمنها أن يكون الشخص قد خرج بتأشيرة خروج وعودة، وتُجدد الإقامة من خلال منصة أبشر أو مقيم.

*مدة تجديد الإقامة:

توجد عدة مدد حددتها المديرية العامة للجوازات لتجديد الإقامة، ويكون هذا حسب رغبة منشأة العمل التي تريد تجديد إقامات العمال حسب رغبتها، وهذا يسهل الأمور، والتجديد يكون إما ربع سنوي لفترة ثلاثة أشهر، أو نصف سنوي 6 أشهر كاملة.

كما يمكن أيضا التجديد لتسعة أشهر، 12 شهران وسنتين أيضا، وسداد رسوم التجديد أيضا يكون من خلال أبشر ومقيم كما ذكرنا.

*طريقة تجديد إقامة العمالة الوافدة عبر أبشر أعمال:

يمكن للشخص صاحب العمل أو الشخص الذي يقوم بتفويضه تجديد إقامة العامل غير المتواجد بالسعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى منصة أبشر على الإنترنت، ثم النقر على أبشر أعمال

ـ يدخل المستخدم إلى حساب المنشأة، ويسجل دخوله بالاسم وكلمة المرور ويدرج رمز التحقق المرئي

ـ يذهب إلى الخدمات الإلكترونية ويختار أعمالي

ـ بعد ذلك ينتقل إلى خيار تجديد الإقامة، ويعين اسم العامل

ـ يكتب كل المعلومات المطلوبة، ثم يسدد الرسوم

ـ أخيرا يقوم بتقديم الطلب ويكمل كل الإجراءات المتبقية