هل سيُصرف الضمان المطور الدفعة السابعة 1443 قبل عيد الأضحى المبارك؟.. الموارد البشرية السعودية تجيب

*موعد صرف الضمان المطور الدفعة السابعة 1443:

ونظرا لاقتراب عيد الأضحى المبارك ازدادت التساؤلات عن هل سيتم صرف الضمان المطور قبل عيد الأضحى المبارك، لذلك كان من الضروري أن توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجابة لمستفيدي الضمان المطور حيث أعلنت عن أن صرف المعاش سيكون يوم 1 يوليو 2022 مالم يتعارض في لذك التوقيت مع عطلة رسمية أما في حالة التعرض يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم واحد وبشكل عام موعد الصرف سيكون قبل عيد الأضحى المبارك.

*التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الخطوات الصحيحة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

ـ في البداية يتم تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية.

ـ انقر على معاش الضمان الاجتماعي.

ـ العمل على إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ لا تنسى إرفاق الأوراق والمستندات التي تدعم الطلب.

ـ انقر على تقديم الطلب.

ـ كما يتم الاستعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال نفس الموقع وإدخال بيانات التسجيل ورقم الطلب.

*شروط الحصول على الضمان المطور:

ـ على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ويشترط الإقامة الدائمة في المملكة.

ـ الدعم يشمل كلاً من الأيتام والأرامل والمطلقات وكل من يملك بطاقة تنقل.

ـ كما يجب ألا يزيد دحل المتقدم عن 1100 ريال سعودي.

ـ من الضروري أيضًا عدم امتلاك أصوات ذات قيمة أو سجل تجاري.

ـ عدم الإقامة بدور الإيواء أو الرعاية السعودية.