تطور مفاجئ وغير متوقع.. السعودية تدرس إلغاء تأشيرة الدخول للمقيمين في هذه الدول

*إلغاء تأشيرة الدخول للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي:

وأشارت المصدر إلى أنه بموجب القرار سوف يتم السماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم تأشيرة إقامة وعمل سارية، إمكانية الدخول إلى الأراضي السعودية سواء من أجل الأعمال او السياحة أو العمرة، ولفت المصدر أن مسودة الخطة الجديدة جاهزة ويتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا.

كما أشار التقرير إلى أن مخطط التأشيرة يسمح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم تأشيرة إقامة ومعمل سارية صادرة عن سلطات الهجرة في كل من الإمارات والبحرين، والكويت، وعمان وقطر، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية من أجل أغراض الأعمال والسياحة والعمرة باستثناء أداء فريضة الحج.

*استثناء حالات من التأشيرة الجديدة:

وبين المصدر المطلع أنه قد يكون هناك بعض الاستثناءات مثل تأشيرة الخادمة، أو تأشيرة عامل البناء، ومع ذلك يسمح المهنيين والعاملين ذوي الياقات البيضاء والمقيمين الآخرين ذوي الدخل المنتظم، إمكانية السفر إلى السعودية بتأشيرات تصدر عند الوصول إلى المطارات السعودية.

هذا ومن المقرر أن تعلن الوزارة إذا كان يتم إدارج منافذ الدخول البرية كجزء من نظام التأشيرات الجديدة، وفي وقت سابق له أوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة ستقدم نظام تأشيرة جديدا لسكان دول مجلس التعاون الخليجي قريبًا.