انت الان تتابع خبر جديد أخبار وزارة الموارد البشرية في السعودية.. هل الضمان المطور متواصل طوال العمر؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت وزارة الموارد البشرية على سؤال: هل الضمان المطور متواصل طوال العمر؟. علما بأن الوزارة تحرص من حين لآخر على تقديم إجابات لكل تساؤلات المواطنين عن برنامج الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من أهم برامج الدعم الحكومي، ويستفيد كل الأشخاص من مبلغ مالي كل شهر، وهو يوفر لهم التأمين الكافي، كما يسعى إلى تحويلهم من أفراد عاطلين إلى منتجين، ويدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود.

*هل الضمان المطور متواصل طوال العمر؟:

في السياق، لم تصرح وزارة الموارد عن أمر بخصوص إيقاف الضمان المطور، ولكن تجدر الإشارة لمن يتساءلون هل الضمان المطور متواصل طوال العمر، وحسب ما تم الكشف عنه فإن مدة الضمان المطور هي سنتين، ونوّهت على وجوب تطبيق هذا النظام على كل المستحقين، مع استمرارية فتح أبواب التسجيل لكل الأفراد بالنظر لتوفر شروط استحقاق الضمان فيهم، وهذا الدعم هو موجه للمطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل.

*شروط الضمان المطور:

لا بد أن تتوفر جملة من الشروط في كل من يرغبون في الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن أهم الشروط نذكر لكم ما يلي:

ـ يجب أن يكون المتقدم مقيم في أراضي المملكة

ـ أيضا يجب أن يكون حاملا للجنسية السعودية، وهناك استثناءات فيما يتعلف بهذا الأمر، يستثنى من شرط الجنسية زوجة السعودي والأرملة أو المطلقة التي لها أبناء حاملين للجنسية السعودية، وكذلك الأيتام، ولكن يجب أن تكون لديهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

ـ لا يجب أن يكون العائد المادي للأسرة أكثر من الحد الأدنى للمعاش.

ـ من الضروري أيضا تحقيق كل متطلبات الوزارة فيما يتعلق بتعليم وصحة الأبناء.

ـ أن لا يكون للمتقدم أصول مالية ذات قيمة عالية، ولا يقيم في أي دار من دور الإيواء التي ترعاها الحكومة السعودية.

ـ إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال هل الضمان المطور متواصل طوال العمر، كما ذكرنا لكم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل من يرغبون في الاستفادة من هذا البرنامج.