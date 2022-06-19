ما حقيقة تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة عوضا عن 60 وفقًا لآخر قرارات في السعودية؟.. التفاصيل كاملة

*تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة عوضا 60:

حيث وافق مجلس الوزراء السعودي في أخر اجتماع له على بعض التعديلات التي تخص الموظفين المتقاعدين، لذا يترقبون تفاصيل الاجتماع والذي تضمن تمديد سن التقاعد ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان بشكل واضح عن تفاصيله، حيث أن هناك بعض الإراء التي تتوقع سن التمديد يصل لـ 62 عام والبعض الآخر يتوقع 65 وهناك رأي آخر ينوه إلى أن قرار التعديل لم يتضمن العُمر، ولكن في حال إعلانهم بشكل رسمي سوف نوضح ذلك الأمر مباشرةً.

*التعديل المرتقب لنظام التقاعد المدني:

عقب صدور القرار الخاص بتعديل نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية لنظامي المدني والعسكري، حيث أنه شمل بعض المناقشات أثناء الاجتماعي والتي تضمنت ما يلي ولكن بانتظار الموافقة عليها سواء بالقبول أو الرفض:

ـ تمديد سن التقاعد لـ 62 عام للموظفين.

ـ تسجيل البنت أو ابن الابنة التي فقدت حياتها أثناء حياة صاحب الدخل.

ـ أبناء المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي يتم تسجيلها أيضًا لكي تكون من مُستحقي المعاش.

ـ الجمع بين كلاً من راتب ومعاش الزوجين السعوديين.

ـ صرف بدل غلاء المعيشة للمتقاعد لتعويضه عن الغلاء الذي يحدث خلال العام.

ـ لكي يتم تغطية بدل غلاء المعيشة تم اقتراح زيادة نسبة الاقتطاع من راتب الموظف المتواجد على رأس العمل.