هبوط حاد وكبير لسعر الجنيه مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي والدينار الكويتي في بنوك مصر! (تحديث بالأسعار)

ووفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي، فقد شهد سعر صرف اليورو إلى 19.51 جنيها للشراء، و19.59 جنيها لسعر البيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.88 جنيها للشراء، و22.98 جنيها لسعر البيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 4.98 جنيها للشراء، و 5.00 جنيهات لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 60.87 جنيها لسعر الشراء، و61.28 جنيها لسعر البيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر الدولار عند 18.71 جنيها للشراء، و18.77 جنيها للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الدولار 4 قروش مسجلا 19.54 جنيها للشراء، وقفز 20 قرشا لسعر البيع ليسجل 19.81 جنيها، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.77 جنيها للشراء، و23.21 جنيها للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي بالبنك الأهلي مسجلا 4.98 جنيها للشراء، و5.00 جنيهات لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 58.64 جنيها للشراء، و61.21 جنيها لسعر البيع.

واستقر أيضا سعر صرف الدولار في تعاملات بنك مصر، مسجلا 18.71 جنيها للشراء، و18.77 جنيها لسعر البيع.

وسجل سعر صرف اليورو 19.54 جنيها للشراء، و19.81 جنيها لسعر البيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.77 جنيها للشراء، و23.21 جنيها لسعر البيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مسجلا 4.98 جنيها للشراء، و5.00 جنيهات لسعر البيع، أما الدينار الكويتي سجل 58.73 جنيها للشراء، و61.21 جنيها لسعر البيع.