انت الان تتابع خبر «عقارات الدولة» في السعودية تصدر توضحا عاجلا حول تعويضات الأحياء العشوائية بجدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، جميع المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة.

وبينت الهيئة العامة لعقارات الدولة، متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية بجدة، وهي: "صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية".

وتشمل المتطلبات: "صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء – الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وطلبت إرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية .