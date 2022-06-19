ترحيل فوري .. السعودية تصفع المقيمين وتعلن عن استغنائها للوافدين في وظائف هذه الـ 3 قطاعات

وظائف 3 قطاعات ممنوعة على الوافدين في السعودية قريباً

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات مع قناة "روتانا خليجية"، أن كافة المؤشرات تقود إلى التفاؤل في المرحلة القادمة في وسط زيادة حجم التوظيف بالمملكة، ووصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من 1.91 مليون موظف بنهاية عام 2021 وهو أعلى رقم تاريخي.

وايضا في هذا الصدد فقد أشار إلى ارتفاع نسبة التوطين من 21.5% إلى 23.6%، وكذلك ارتفاع معدل مشاركة السعوديين بالقوى العاملة إلى 49.8% ، وقد قال إن معدل مشاركة السعوديات بالقوى العاملة وصل إلى 34.1% متجاوزاً مستهدف رؤية 2030 البالغ 32.4% في الربع السابق.

وفي هذا المسار فيذكر أن قرارات التوطين خلال العام الجاري، شملت العديد من القطاعات، منها توطين طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم.

وايضا التموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي).