انت الان تتابع خبر توضيح هام من التأمينات الاجتماعية السعودية حول كيفية احتساب المكافأة وتعويض الدفعة الواحد في التعديلات الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أبرز الأسئلة الشائعة حول قرارات تعديل المادة 23 من نظام التقاعد المدني "المكافأة" والمادة 41 من نظام التأمينات الاجتماعية " تعويض الدفعة الواحدة" (5) وجاء أبرزها كالآتي:

هي مبلغ مقطوع يصرف مرة واحدة نظير مدد الاشتراك بنظام التقاعد المدني أو فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية في حال لم تبلغ مدد الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي.

*كيف يتم احتساب المكافأة؟:

تحسب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي؛ فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد.

*كيف يتم احتساب تعويض الدفعة الواحد؟:

يحتسب تعويض الدفعة الواحدة على أساس نسبة (10%) من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الخمس السنوات الأولى و (12%) عن كل شهر يزيد عن ذلك.

*هل يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين؟:

يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية للنظام.