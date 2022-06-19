السعودية تزف بشرى كبرى لهذه الفئات بدعم 3000 ريال شهريًا لمدة عامين .. هل ستشمل المقيمين؟؟

دعم مالي 3000 شهريًا

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من الفترة التجريبية والتحضيرية لبرنامج دعم العمل الحر فيما يتعلق بالعاملين قطاع توصيل الطلبات أون لاين، ومن أجل ضمان جودة خدمة المستفيدين، قرار إقرار دعم مالي يصل إلى 3000 ريال سعودي شهريًا يُصرف وفق ضوابط واشتراطات معينة، على أن تصل مدة الدعم الكلية لـ 24 شهرًا من تاريخ الإطلاق الرسمي.

وأشارت الموارد إلى أن تلك المبادرة تستهدف:

دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص.

التوسع في استهداف أنماط العمل الأخرى ومنها العمل الحر.

إيجاد ووضع برامج للتوطين القطاعي لعدد من الأنشطة الاقتصادية.

شروط الحصول على الدعم

أن يكون المتقدم أو المتقدمة بطلب الدعم سعودي الجنسية وليست للمقيم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة.

ألا يكون على رأس العمل حالياً سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يتاح التسجيل لقائدي مركبات توصيل الطلبات.

كيفية التسجيل

يتم التسجيل من خلال إصدار وثيقة عمل حر سارية من خلال بوابة العمل الحر: freelance.sa، ثم الضغط على خيار سجل معنا في توصيل الطلبات، ثم إنشاء حساب، ثم التقديم لإصدار وثيقة تحت نشاط توصيل الطلبات، مع إمكانية استكمال إجراءات التقديم عن طريق بوابة طاقات