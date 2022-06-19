ولي العهد السعودي الأمير محمد بن يوزع 20 ألف ريال للجميع .. إليك طريقة التسجيل!

حيث تعد خدمة سند من هذه المبادرات التي تمكنت من تحقيق الاستقرار الأسري للغير قادرين علي الزواج من عامة الشعب السعودي ويتم الحصول علي الدعم المالي لاجل عحمل تكاليف الزواج الحديث وتحقيق المعيشة والحياة الكريمة ويتم التعرف علي شروط الحصول علي الدعم المالي للزواج.

لا يقل عمر الزوج عن ٢١سنه ، و يجب أن لا يزيد عن ٤٠ سنة ولا يقل عمر الزوجة عن ١٨ سنة ، ويجب ألا يزيد المهر المقدم للزوجة عن ٥٠ ألف ريال سعودي ، وأن المتقدم يجب الحصول علي درجة لا تقل عن ٦٠℅ بدورة الوعي المالي الخاص بالمبادرة.

علي ان يكون المقدم والمتقدمة في ذلك المبادرة يجب أن يتمتعوا بالجنسية السعودية ، ويشترط علي المتقدمين أن يكونوا حاصلين علي مؤهل تعليمي علي الأفل درجة شهادة الثانوية العامة ، شرط الحصول علي الدعم أن تكون ذلك أول مرة للزواج للمتقدم ، ولا يزيد دخل أو راتب الزوج عن ٤٠٠٠ ريال سعودي ، هذا وفي حالة تقديم الطلب مقدمة لا يمر علي عقد الزواج اكثر من عام واحد فقط.

والان مع طريقة تسجيل في سند محمد بن سلمان ، يمكنكم التسجيل في مبادرة الدعم سند والذي يعد من بين المبادرات المميزة مثلها مثل المساعدات المقطوعة أو مبادرات منح الأراضي المجانية أو المبادرات الخاصة بالدعم السكني، لذا يمكنكم الاستفادة من دعم سند عن طريق اتباع التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمبادرة (سند) محمد بن سلمان ، ثم الضغط علي أيقونة سند الزواج ، ثم القيام بقراءة الصفات أو الشروط الخاصة لسند محمد بن سلمان التأكد من مطابقة الشروط ، ثم التسجيل أو التقديم في دورة التوعية واجتياز درجة ٦٠℅.

واخيرا إدخال جميع المعلومات والبيانات الخاصة لمن ينطبق علية الشروط لطلب الحصول علي الدعم المالي مع المراجعة والتأكد من صحة المعلومات قبل الموافقة علي الصحة وإرسالها.