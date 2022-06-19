نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد راتب التقاعد مواعيد صرفه وكيفية الاستعلام عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد، تسعى الحكومة والهيئات المسئولة في المملكة العربية السعودية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصةً للأشخاص المتقاعدين، لذلك تم تحديد مبلغ محدد من المال يتم صرفه كل شهر كراتب للمتقاعدين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خاصةً بعد انقطاعهم عن العمل، وتقوم هيئة المعاشات بتحديد موعد محدد لصرف هذه الرواتب كل شهر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها على الأنترنت.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

من الممكن أن يتم الاستعلام عن قيمة الراتب الشهري للمتقاعدين بشكل إلكتروني، وذلك بسبب سعي الهيئات المسئولة لتوفير جهد المواطنين في الذهاب إلى المصالح الحكومية والاستعلام، حيث يتم ذلك الآن من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعاشات وعن طريق إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يقوم المواطن الذي يرغب في الاستعلام بفتح موقع هيئة المعاشات في السعودية.

يقوم المواطن بإدخال البيانات اللازمة لتسجيل الدخول مثل الرقم السري، ثم سيقوم الموقع بعرض قائمة من الخدمات المتاحة عليه يقوم المواطن باختيار خاصية الخدمات الإلكترونية ثم يقوم بالضغط على كلمة تعريف الراتب.

سيقوم الموقع بعرض مجموعة من البيانات المطلوبة الخاصة بالمستخدم والتي يجب أن يتم إدخالها بشكل صحيح، ثم يتم التأكد من البيانات المحفوظة على الموقع والتي تخص الشخص المتقاعد، وبعد التأكد منها يتم الضغط على كلمة موافق.

سيتم عرض صفحة معلومات خاصة براتب المستخدم وأيضاً كيفية الحصول عليها.

موعد صرف راتب التقاعد

من المعروف أن هناك موعد محدد لصرف رواتب التقاعد الخاصة بالمواطنين كل شهر، هذا الموعد يتم تحديده من قبل هيئة المعاشات في السعودية، وتقوم بمشاركته عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وآخر ما تم الإعلان عنه مؤخراً عن موعد صرف الرواتب من قبل هيئة المعاشات هو يوم 25 من كل شهر هجري، حيث أنه من بداية هذا اليوم من كل شهر هجري يبدأ الأشخاص المتقاعدين في التوجه إلى البنوك وهيئة البريد للحصول على رواتبهم.

كما أنه في أيام العطلة الرسمية مثل أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يتم صرف هذه المبالغ من بداية الأسبوع الذي يلي أيام العطلة.