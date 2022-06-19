قروض بنك الراجحي يبدأ من 5000 ريال وحتي 2 مليون ريال بدون كفيل مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

قرض مصرف بنك الراجحي، يعتبر مصرف بنك الراجحي من إحدى المصارف التي تنتشر في كل أرجاء المملكة العربية السعودية، والتي يكون هدفها هو معاونة الكثير من الأفراد السعوديين، وذلك يكون من خلال ادخار نقودهم، أو من خلال تمويلهم بالكثير من الأنواع المختلفة للتمويل التي قد يتطلبها، حيث أن أفضل ما يكون مميزًا لبنك الراجحي هو الشروط السهلة لكي يتم مساهمة عدد كبير من المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم على التمويل من بنك الراجحي الجديد

هناك العديد من الخطوات التي يجب متابعتها حتى يتم تقديم العميل على تمويل من بنك الراجحي، ومن ضمن تلك الخطوات وطريقة التقديم هي كالتالي:

في أول الأمر سيتم تحميل “برنامج الراجحي”، وبعد ذلك تثبيته على هاتف المحمول.

وبعد ذلك تسجيل كل البيانات مع وضع كل المستندات الخاصة بالعميل.

ثم من الواجب القيام بتحديد نسبة تمويل الراجحي، وكذلك الاختيار لطريقة السداد.

في نهاية الأمر سوف يتم ظهور قائمة تتضمن على كل المعلومات التي تخص القبول بالطلب أو رفض طلب التمويل من بنك الراجحي.

حاسبة التمويل من بنك الراجحي

قبل أن يتم التوضيح لخطوات حاسبة التمويل الشخصي من الواجب التنويه إلى أن تلك الحاسبة، هي لا تكون النهائية ولكنها تقوم بتوضيح النتيجة التقريبية للعميل، ومن الممكن أيضًا على العملاء أن يقوموا بالتواصل مع خدمة العملاء من بنك الراجحي لكي يتم مراجعة حاسبة التمويل:

في بداية الأمر سيتم القيام بفتح برنامج الراجحي، وبعد ذلك اختيار حاسبة التمويل من القائمة.

يتم تدوين المبلغ الخاص بالتمويل وتدين الفترة وشهور السداد.

وفي آخر خطوة يقوم العميل بالضغط على كلمة خيار “نتيجة التمويل”.

شروط إمكان بنك الراجحي

يكون باستطاعة كل المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية أن يستفيدوا من تمويل بنك الراجحي لدى القطاع الخاص 1443، بل من الواجب معرفة الشروط المهمة التي من الواجب العمل بها، وتكون متمثلة في الآتي: