نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فعال” رابط كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444 وكيفية التقديم تأهيل الضباط الشروط عبر jobs.sa في المقال التالي
نتعرف اليوم على رابط كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين لعام 1444هـ، وتعد هذه الدورة هي دورة تأهيلية تمكن الطلاب الجامعيين والخريجين في جميع التخصصات من الالتحاق بالوظائف العسكرية في جامعة الملك فهد الأمنية ويتم التقديم من خلال منصة أبشر الرقمية للتوظيف، وحددت الكلية بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الطالب وأن يقوم بإرفاق بعض الأوراق والمستندات اللازمة إلى ذلك وكل هذا سنقوم بتوضيحه لكم فيما يلي.
فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)
فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022
رابط وخطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية لعام 1444هـ
كي تتمكن من التقديم على دورة تأهيل الطلاب في كلية الملك فهد الأمنية يجب أن تقوم باتباع الخطوات التالية:-
- قم بالدخول المباشر أولًا على رابط منصة أبشر للتوظيف وهو jobs.sa.
- بعد ذلك قم بتسجيل دخولك على المنصة بكتابة كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بك.
- في حالة أنه لم يسبق لك التسجيل في منصة أبشر يمكنك تسجيل دخول جديد بكتابة البيانات المطلوبة والنقر على “تسجيل”.
- من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على “تقديم كلية الملك فهد 1444هـ” من قائمة المنصة الأساسية.
- اكتب كل البيانات المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة وقم برفع كافة الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للتقديم.
- تأكد من أن كل البيانات التي قمت بكتابتها صحيحة وارفع الأوراق كلها ثم انقر على أيقونة “تقديم”.
شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية 1444هـ
- على الشخص المتقدم على الوظائف يجب أن يكون سعودي الجنسية في المنشأ والأصل.
- يستثنى من أول شرط الأشخاص الذين نشؤوا مع عائلتهم خارج المملكة العربية السعودية بسبب خدمة والدهم خارج السعودية.
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم جيد السمعة والسلوك وليس عليه أي أحكام جنائية أو قضايا تخص الإخلال بالأمانة والشرف.
- يجب أن يكون عمر المتقدم 27 عامًا أو أقل بالنسبة لكل التخصصات عدا التخصصات الطبية فيمكن أن يزيد الحد الأقصى للسن إلى 30 عامًا.
- يشترط أن يكون المتقدم لائق من الناحية الصحية ومن الناحية الجسدية وعدم إصابته بأي عاهة أو عجز أو خلل في العقل.
- تقديره في التخصصات والمؤهلات المطلوبة يجب ألا يقل عن تقدير جيد وبالنسبة لمن حصلوا على الشهادة خارج المملكة يجب حصولهم على معادلة شهادة من الوزارة.
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