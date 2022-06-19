“فعال” رابط كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444 وكيفية التقديم تأهيل الضباط الشروط عبر jobs.sa

نتعرف اليوم على رابط كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين لعام 1444هـ، وتعد هذه الدورة هي دورة تأهيلية تمكن الطلاب الجامعيين والخريجين في جميع التخصصات من الالتحاق بالوظائف العسكرية في جامعة الملك فهد الأمنية ويتم التقديم من خلال منصة أبشر الرقمية للتوظيف، وحددت الكلية بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الطالب وأن يقوم بإرفاق بعض الأوراق والمستندات اللازمة إلى ذلك وكل هذا سنقوم بتوضيحه لكم فيما يلي.

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

رابط وخطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية لعام 1444هـ

كي تتمكن من التقديم على دورة تأهيل الطلاب في كلية الملك فهد الأمنية يجب أن تقوم باتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول المباشر أولًا على رابط منصة أبشر للتوظيف وهو jobs.sa .

. بعد ذلك قم بتسجيل دخولك على المنصة بكتابة كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بك.

في حالة أنه لم يسبق لك التسجيل في منصة أبشر يمكنك تسجيل دخول جديد بكتابة البيانات المطلوبة والنقر على “تسجيل”.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على “ تقديم كلية الملك فهد 1444هـ ” من قائمة المنصة الأساسية.

” من قائمة المنصة الأساسية. اكتب كل البيانات المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة وقم برفع كافة الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للتقديم.

تأكد من أن كل البيانات التي قمت بكتابتها صحيحة وارفع الأوراق كلها ثم انقر على أيقونة “تقديم”.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية 1444هـ