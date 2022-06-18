بدون كفيل 200000 للسعودي والمقيم بهامش ربح تنافسي وثابت

بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل يستطيع المواطن وكذلك المقيم الحصول على قرض شخصي فوري بقيمة إجمالية تبلغ 200 ألف ريال سعودي كحد أقصى ودون الحاجة إلى أى ضمانات وبأقل المستندات وذلك عبر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني.

بدون كفيل 200000 للسعودي والمقيم عبر شركة التيسير

دون الحاجة إلى كفيل وأيضاً دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري يتمكن المواطن السعودي وكذلك المقيم التقديم لطلب تمويل شخصي فوري اونلاين ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة التيسير وهي

يجب أن يكون العميل المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام. كما أن التمويل الفوري لدى شركة التيسير متاح للمواطن السعودي وأيضاً المقيم. كما يجب أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى. يجب أيضاً أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي. كذلك يجب أن يكون المتقدم المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي الفوري عبر شركة التيسير

توفر شركة التيسير للتمويل أسرع قرض شخصي فوري اونلاين لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل للراتب الشهري وهناك مزايا أخرى وهي

القرض الشخصي الفوري من شركة التيسير متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. كذلك يتميز قرض شركة التيسير بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم. يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه لا يشترط لوجود كفيل. كما لا يحتاج تمويل شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري. يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه متاح السداد على أقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى 60 شهر. يحصل العميل الراغب في طلب تمويل شركة التيسير على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 200 ألف ريال سعودي. التمويل يتم إيداعه بصورة فورية خلال 24 ساعة من طلب التمويل. تمويل شركة التيسير أيضاً ذات هامش ربح تنافسي ولا يتغير طوال فترة التمويل.

طلب التمويل الشخصي عبر شركة التيسير

يستطيع العميل من الحصول على التمويل الشخصي الفوري عن طريق الدخول على رابط التمويل عبر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.