نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في دعم المواشي والأوراق المطلوبة وطريقة الاستعلام عن استحقاق الدعم في المقال التالي

تزداد في الفترة الأخيرة عمليات البحث حول دعم المواشي، يتسال الكثير من مواطني المملكة عن كيفيىة التسجيل في دعم المواشى للحصول على الدعم ومن خلال مقالي سوف نوضح بالخطوات كيفية التسجيل للحصول على الدعم والاوراق المطلوبة وشروط التقديم وكيفية الاستعلام عن استحقاق الدعم بالخطوات، حيث تقوم وزارة الزراعة والمياه والبيئة بتقديم الدعم للعديد من المشروعات، ويعد دعم المواشي واحد من أهم تلك المشروعات حيث يتك تقديم دعم مادي للعاملي في هذا المجال وهذا لتحسين الإنتاج وتوفير الاكتفاء الذاتي من منتجات الحيوانية وهذا في ظل الرؤية المستقبلية للمملكة 2023، ولذلك وضحت وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم. الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم المواشي: يجب أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ويشترط أن يكون مقيم بشكل دائم في السعودية.

يبدأ عمر المتقدم من 21 عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط أن لا يكون المتقدم محكوم عليه في قضايا أو موقوف.

ويشترط أن لا يكون المتقدم يمتلك عمل في جهة حكومية أو خاصة.

وكما يشترط أن يكون من صغار مربي الماشية.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم يمتلك حساب بنكي خاص وجاري.

ومن ضمن الشروط امتلاك المتقدم بطاقة صحية. كيفية التسجيل في دعم المواشي : ادخل على رابط الدخول إلى بوابة إنعام الإلكترونية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

التأكد من رفع البطاقة الصحية الخاصة بك.

ثم عليك بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة وفقاً للإرشادات والتوجيهات التابعة للمنصة.

ثم تقوم بقراءة الشروط ومراجعتها والموافقة عليها.

ثم عليك بكتابة البيانات المطلوبة للتسجيل.

التأكد من رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

بعد ذلك الضغط على أيقونة إرسال الطلب. الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في دعم المواشي: مطلوب تقديم و إحضار صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

وكذلك مطلوب تقديم وثيقة الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

مطلوب تقديم صورة من البطاقة الصحية.

ضرورة إحضار ورفع إثبات ترقيم الماشية. كيفية الاستعلام عن دعم المواشي : ادخل على رابط بوابة وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية.

ثم تقوم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انتظر سوف تظهر أمامك مجموعة من الخدمات.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن دعم المواشي.

ضرورة إدخال البيانات المطلوبة منك.

التأكد من إدخال رقم السجل المدني.

الضغط على أيقونة الاستعلام. عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في دعم المواشي والأوراق المطلوبة وطريقة الاستعلام عن استحقاق الدعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التسجيل في دعم المواشي والأوراق المطلوبة وطريقة الاستعلام عن استحقاق الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.