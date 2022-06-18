تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية 1444

رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل من الأمور التي يحرص العديد من المواطنين على التعرف عليها، لأن معاش الضمان المطور من أهم أنواع الدعم الحكومي الذي توفره حكومة المملكة العربية السعودية للكثير من المواطنين، ويهدف إلى دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وخاصةً بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال أزمة كورونا.

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الضمان الاجتماعي عدد من الخطوات التي يتم اتباعها لتسجيل حساب جديد لدى الضمان المطور، وهذه الخطوات هي:

يتم الدخول إلى منصة الضمان المطور.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم الضغط على تسجيل جديد.

كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد الهجري.

ثم كتابة رمز التحقق.

التأشير على مربع التعهد بعد قراءة كل الشروط.

الضغط على تسجيل.

كتابة رمز التحقق المرسل إليك عبر الجوال، الضغط على توثيق.

سوف تظهر رسالة أنه تم التسجيل بنجاح.

اكتب رقم الهوية، كلمة المرور، واضغط على تسجيل الدخول.

ثم اضغط على الذهاب إلى الملف الموحد.

اكتب كافة البيانات المطلوبة ومنها: الاسم الأول، اسم العائلة، البريد الإلكتروني، رقم الآيبان، وغيرها من بيانات.

ثم كتابة بيانات السكن والعنوان بالتفصيل.

كتابة البيانات الخاصة بالدخل بصورة تفصيلية، الطريقة بالفيديو:

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم السجل المدني عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي.

كتابة الرقم الخاص بالسجل المدني.

ثم كتابة رقم الضمان المطور.

إعادة كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على كلمة عرض، للحصول على كافة التفاصيل.

خدمة العملاء الضمان الاجتماعي المطور

تتيح وزارة التضامن أكثر من وسيلة لتواصل مع خدمة العملاء، حيث يمكن التواصل من خلال تطبيق معًا للرصد، أو تطبيق حساب المواطن، ويتم توفير نسخة للأندرويد ونسخة للأيفون، ويمكن التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع، ومن خلال الاتصال على رقم 19911 وهو رقم مجاني، يمكن من خلاله التواصل مع خدمة العملاء والاستفسار منهم عن أي شيء حول المعاش، أو الشروط المطلوبة لاستحقاقه، وغيرها من استفسارات يتم الإجابة عليها.