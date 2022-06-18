نظام التقاعد المدني الجديد والتأمينات الاجتماعية للمواطن والمقيم

نظام التقاعد المدني الجديد هو احدث التطورات التي أعلنت عنه السلطات السعودية مؤخرا بعد إن تم تطوير عدد كبير من بنوده حتي يتماشى مع مستجدات الوضع الراهن في المملكة، ومن هذا المنطلق كشفت الحكومة السعودية عن التعديلات التي جرت علي نظامي التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية بعد أن تم أقرار هذه التعديلات بعد اجتماع رئاسة الوزراء وإقرار تبادل المنافع بين نظامي «التقاعد المدني والعسكري» و«التأمينات»، المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاش التقاعد، حيث كان في الماضي يوجد لكل فئة من فئات المجتمع بنود خاصة به مثل نظام التقاعد العسكري والذي سبق وتحدثنا عنه في مقال سابق، إما في السطور التالية سوف نوضح ما هي المستجدات التي طرئت علي نظام التقاعد المدني بشكل عام.

نظام التقاعد المدني الجديد في السعودية

وكشفت الصحيفة الرسمية في المملكة أن التعديلات جاءت في نظام التقاعد المدني الجديد في بعض البنود الخاصة بالنظام وليس النظام ككل وكيفية تسوية المعاش في السعودية بالنظام الجديد، وشمل التعديل البنود التالية:

إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

في حال كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.

كما يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من ذات النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.

إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشاً.

أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين، فيجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية.

لا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير.

نظام التأمينات الجديد في السعودية

كما جاءت بعد التعديلات في نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة مع المستجدات وفقا للمستجدات التي تطرأ علي سوق العمل في المملكة وقد سبق أن تحدثنا عن بعد بنود نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة في مقالات سابقة مثل شروط تسجيل مدة التأمينات والاستعلام عن مستحقات التأمينات وغيرها من الخصائص الأخري التي تمنحها مؤسسة التأمينات في المملكة، وبالعودة إلى حدث اليوم تأتي التعديلات التي حدثت في نظام التأمينات في العودية كما يلي:

يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة. ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير. ويجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة. لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري. يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر.

الجدير بذكر أننا قد أوضحنا أيضا في مقال سابق شروط صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية للنساء والرجال.