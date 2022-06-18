بشرى كبرى .. الأمير السعودي الوليد بن طـلال يوزع وحدات سكنية مجانية للجميع.. إليك الشروط البسيطة للحصول على السكن مجاني تماماً!!

وتعرف مؤسسة الوليد بن طلال بخدماتها الهامة للسعوديين، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال كمستفيد.

طريقة التسجيل في مؤسسة وليد بن طلال للاستفادة من المساعدات المالية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة وليد بن طلال الخيرية والتي يطلق عليه موقع مساعدات الوليد لجميع المواطنين السعوديين.

قيام المستخدم بتسجيل نوع المساعدة المالية التي يريد الحصول عليها .

سوف يطلب الموقع من المستخدم عدة بيانات يجب أن يتم إدخالها بشكل صحيح لأنه سوف يتم التأكد بعد ذلك من مدى صحتها.

البيانات التي سوف يطلبها الموقع هي الاسم بالكامل/ رقم هاتف نشط ومفعل /بريد إلكتروني/ رقم الهوية الشخصية /حساب تويتر .

مع ضرورة ملء جميع البيانات التي يريدها موقع مساعدات الوليد من المستخدم كتابتها .

الضغط بعد ذلك على كلمة إرسال النموذج.

شروط الحصول على مساعدات الوليد الخيرية

.١ أن يكون المواطن سعودي الجنسية والنشأة بمعنى أن يكون تم تربيته داخل المملكة العربية السعودية.

.٢ ألا يزيد هذا الشخص المتقدم بالطلب راتبه الشهري عن ٣٠٠٠ ألف ريال سعودي في الشهر الواحد.

.٣ لضمان حصول المتقدم على المساعدة التي يريدها يشترط أن يقدم كافة المستندات التي تثبت أنه لا يمتلك أي وحدة سكنية أو سيارة أو حتى عقارات سكنية يسكنها مواطنين غيره، بمعنى أخي لا يمتلك أي حيازة ممتلكات.

.٤ في حالة الحصول على المساعدة المالية سواء كانت سيارة أو وحدة سكنية يقوم المواطن المستفيد بكتابة تعهد على نفسه مفاده أنه لا يمكنه أن يتصرف في المساعدة سواء بيعها إلى شخص آخر أو تأجيرها في الشهر.

.٥ الجهات المسئولة عن تقديم مساعدات الوليد بن طلال إلى المستفيدين

.٦ ببنت الإدارة العامة الخاصة بمؤسسة الوليد بن طلال لتقديم المساعدات الخيرية أن الجهة المسئولة عن تسليم جوائز السيارات إلى المواطنين السعوديين هي شركة الموردة.

.٧ وأن الجهة الثانية المسئولة عن تسليم الوحدات السكنية هي الجمعيات السكنية التي يوجد بينها وبين المؤسسة عقود شراكة.