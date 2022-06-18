انت الان تتابع خبر. برقم اللوحة وبدون “ابشر”.. تفاصيل الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير المواطنين والوافدين فى السعودية عن تفاصيل وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ليس من خلال الدخول الى منصة ابشر الإلكترونية 2022 ، بسبب صعوبة التعامل مع المنصة الإلكترونية للبعض ، ويوجد مجموعة من أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر، والتي يمكنك اللجوء إليها في حال رغبتك في معرفة مخالفتك بعيدًا عن المنصة الإلكترونية.

المرور السعودى

اولا: طريقة الاستعلام عن “المخالفات” من خلال الهاتف وليس من منصة أبشر

الخطوة الاولى: يمكنك الاتصال على رقم الجوال الاتي: 989 .

الخطوة الثانية: عليك إتباع الأوامر الصوتية للوصول إلى خدمة المطلوبة الخاصة بالمخالفات .

الخطوة الثالثة: تبدأ من الضغط على رقم 1 لاختيار اللغة العربية .

الخطوة الرابعة: وبعد ذلك عليك بالضغط على رقم (1) مرة أخرى لاختيار خدمة المطلوبة الخاصة بالمخالفات .

الخطوة الخامسة: وعند الوصول لتلك الخطوة يتم طلب رقم السجل المدني الخاص بك .

الخطوة السادسة: أدخل رقم السجل المدني الخاص بك ثم إضغط على رمز (#) .

الخطوة السابعة: قم بالإلتزام وإتباع التعليمات الصوتية، وستستلم رسالة نصية تحتوي على تفاصيل المخالفات المرورية المرتبطة برقم السجل المدني عقب ذلك .

ارشيفية

ثانياً: أرقام الاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية

وقد أفصحت وزارة الداخلية السعودية عن توافر أرقام الاستعلام اخرى لمخالفات المرور في السعودية، فبجانب الرقم السابق، يمكنك الاستعلام عبر الأرقام التالية والتي توفرها وزارة الداخلية لتسهيل الأمر على المواطنين والمقيمين:

– 00966114419688

– 920002005