وزارة المالية استعلام عن معاملة برقم الهوية 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن وزارة المالية استعلام عن معاملة برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وقد قامت وزارة المالية بجهد كبير في تطوير التحول الرقمي وتقديم كافة خدماتها إلى المواطنين بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم، ولا شك أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على تنفيذ كافة محاور رؤية السعودية 2030م والتي تسعى من خلالها المملكة إلى أن تعتمد على التقنية الحديثة والرقمنة بشكل كلي بدلاً من الإجراءات الورقية والروتينية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن معاملة في وزارة المالية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

وزارة المالية استعلام برقم الهوية

يُمكنكم إجراء خدمة الإستعلام عن معاملة في وزارة المالية إلكترونياً عبر خطوات بسيطة عبر موقع وزارة المالية الإلكتروني، فقط قم بإتباع الآتي:

أولاً يجب عليكم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ابحث عن أيقونة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية ثم اضغط عليها.

ثالثاً قم الآن بالضغط على خدمات الأفراد.

رابعاً قم بالنقر على خدمة متابعة المعاملات المقدمة للوزارة.

خامساً انقر على الإستعلام برقم القيد.

سادساً ادخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة مثل رقم القيد والتاريخ والرمز المرئي.

سابعاً انقر على استعلام.

وإذا رغبت في الإستعلام برقم الخطاب كل ما عليك هو كتابة رقم الخطاب وتاريخه واسم الجهة المختصة ثم ادخل رمز التحقق المرئي وأخيراً قم بالنقر على استعلام.

وزارة المالية استعلام عن معاملة

قامت وزارة المالية السعودية بإتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر موقعها الرسمي ومن أبرز هذه الخدمات الإستعلام عن معاملة، فقد بات الأمر أسهل بكثير من السابق فقل ما يتوجب عليك فعله لإجراء هذا الإستعلام هو الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية واتباع كافة الخطوات التي وضحناها لكم أعلى المقال، فقد حرصت الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونياً بدلاً من توجه المواطنين إلى مقراتها وفروعها في المحافظات والمدن السعودية، وكل هذه الجهود ضمن رؤية السعودية 2030م بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة.