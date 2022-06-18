المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقني نجران تعلن فتح التسجيل للعام 1444 عبر قبولي

أعلنت اليوم تقني نجران متمثله في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني للعام الدراسي 1444، وذلك لراغبي التقديم على برامج الكليات التقنية بفروعها المختلفة للبنين والبنات، والتقديم متاح لخريجي وخريجات الثانوية العامة في مرحلة الدبلوم، وأيضًا متاح للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله بنين وبنات لمرحلة البكالوريوس، وأيضًا دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للتقديم بالفصل التدريبي الأول للعام الدراسي 1444.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقني نجران موعد التقديم إلكترونيًا للعام 1444

إضافة لما سبق ذكره فإن وفق ما تم إعلانه من قبل إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران فان موعد فتح باب التسجيل إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للقبول قبولي بالترتيب التالي:

أولًا التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم للبنين سيبدأ يوم الأحد 18 ذي الحجة 1443 الموافق 17 يوليو 2022م، وآخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 22 ذي الحجة 1443 الموافق 21 يوليو 2022م.

للبنين سيبدأ 18 ذي الحجة 1443 الموافق 17 يوليو 2022م، وآخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 22 ذي الحجة 1443 الموافق 21 يوليو 2022م. كذلك سيتم فتح باب التقديم للالتحاق في برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات، وأيضًا دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين بدءًا من يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443 الموافق 24 يوليو 2022م، وآخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 29 ذي الحجة 1443 الموافق 28 يوليو 2022م.

أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية لاكتساب مهارات نوعية

في نفس السياق السابق ذكره وجب الذكر بأن الحصول على الشهادات الاحترافية يتيح للشباب والفتيات اكتساب مهارات نوعية الهدف منها:

أولًا تساعدهم في الدخول لسوق العمل.

كذلك العمل على تطوير مهاراتهم، وتنوع مجالاتهم.

أيضًا اكتساب مهارات نوعية بمجالات متعددة منها تقنية المعلومات، ومجال المهارات الإدارية، وأيضًا مجال اللوجستيات والنقل، والطاقة، ومجال السياحة والفندقة.

في النهاية تشمل الدراسة بالمؤسسة الحصول على عدد من الشهادات العالمية منها شهادات مايكروسوفت، وأوتوديسك، وأدوبي، وهواوي، وسيسكو وغيرها، وذلك بعد اجتياز الاختبار عبر أكثر من 90 مركز اختبار موزع في منشآت المؤسسة.

ضوابط التدريب التقني السعودي وتنظيمات معادلة المقررات التدريبية

في نفس السياق السابق ذكره فقد أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية في وقت سابق عن اعتماد الضوابط والتنظيمات الإجرائية لمعادلة المقررات التدريبية والشهادات الاحترافية، ويتم ذلك من خلال دمج المقررات التدريبية بكفايات الشهادات الاحترافية والمعيارية، وكما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس بأن عدد المقررات التدريبية في المعاهد الصناعية ودبلوم وبكالوريوس الكليات التقنية، التي تم دمجها وربطها بشهادات ومهارات احترافية عالمية متنوعة أكثر من 75 مقرر.