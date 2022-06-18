مواطن سعودي ينتقد وزير الإسكان بشدة أمام جمع من الناس.. لن تصدق كيف كانت ردة فعل الوزير (فيديو)

وأوضح المواطن خلال مقطع فيديو: "ما طلبت أخذ قرض من البنك أنا طلبت من وزارة الإسكان سكن قالوا عندك تقاعد والتزامات.. أنا طالب سكن مفترض الوزارة تدعمني باللي تقدر عليه وأدفع أقساط شهرية".

وتابع: "تجبرني على البنك ليش.. ويتحكم في الأقساط والفوائد ليش.. إذا أنا راتبي 20 ألف وعمري 46 عاما.. وعندي 10 أطفال وين بوديهم".

كما وجه سؤالا للوزير قائلا: وش قدمت وزارة الإسكان؟ "، فرد الوزير تعتقد ما قدمت شيء فأجاب المواطن" لا ما قدمت شيء.. قدمت شقة بغرفتين ولا 3 غرف ومطبخ وحمام وأنا عندي 10 أطفال.. وقسط الشقة 3 آلاف شهريا على مدى15 سنة.. هل هذا الشيء مرضي".