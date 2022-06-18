انت الان تتابع خبر ستتجاوز الـ50.. "الأرصاد" السعودي يحذر من موجة حارة ستشهدها المملكة بدءاً من الغد ويكشف عن المناطق الأكثر تأثرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق المركز الوطني للأرصاد في السعودية اليوم (السبت) عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، تحذيرا من موجة حارة بدءاً من غد (الأحد)، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وذكر المركز أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى الـ50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة.

وبين المركز أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى من 47 إلى 50 درجة مئوية على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع.

في حين يتوقع أن تتراوح ما بين 45 و47 درجة على الأجزاء الشرقية لمناطق الرياض القصيم الحدود الشمالية.