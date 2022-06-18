نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حملة الراجحي للحج المجاني ١٤٤٣ وشروط التسجيل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حملة الراجحي للحج المجاني وشروط التسجيل الجديدة تم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي للحملة على شبكة الإنترنت، حيث كان من المقرر فتح التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 14 من ذي القعدة 1443 هجرية 13 يونيو 2022 ميلادية، ولكن تم تأجيل استقبال الطلبات على الموقع ليوم واحد، وقام الحساب الرسمي لحملات الراجحي المجانية على موقع التدوينات العالمية تويتر رابط التسجيل في حملة الراجحي، وأعلن الحساب بأنه لا يوجد موعد محدد لغلق استقبال الطلبات، لأن النظام سوف يغلق إمكانية إرسال الطلبات بمجرد نفاذ العدد، حيث أن عدد المقاعد المتاحة محدودة، ونستعرض لكم من خلال هذا المقال رابط التقديم في حملة الراجحي المجانية وطريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 وشروط حج الراجحي المجاني 2022.

رابط حملة الراجحي للحج المجاني

نشر الحساب الرسمي لحملة الراجحي الخيرية رابط التقديم على الحج المجاني من عبر الصفحة الرسمية على تويتر، ويكون التسجيل متاح في المملكة العربية السعودية للمقيمين والمواطنين، فيمكنهم من خلال هذا الرابط التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 بعد استيفاء شروط التسجيل التي حددتها المؤسسة، والتقديم يكون إلكتروني بشكل كامل، فمن خلال رابط موقع حملة الراجحي للحج المجاني يمكنكم تتبع خطوات التسجيل والاستعلام عن النتائج النهائية المقبولين في حملة الراجحي المجانية للحج بعد ذلك.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

قام الحساب الرسمي لحملة الراجحي للحج المجاني بنشر موعد التسجيل في حملات الحج المجانية ١٤٤٣ وخطوات التقديم الإلكتروني فيمكنكم من خلال هذه الخطوات تتبع طريقة حملة الراجحي تسجيل طلب إلكتروني على الحج، حيث يعتمد القائمين على الحملة على استخدام أفضل تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تقديم أعلى الخدمات إلى المتقدمين والحجاج في سبيل تحقيق الأهداف والوصول إلى راحة حجاج بيت الله الحرام، كما تعتمد الحملة على استقطاب أمهر الكفاءات البشرية والاعتماد عليهم، وفيما يلي كيفية التسجيل في حج حملة الراجحي ٢٠٢٢ بالتفصيل:

الدخول إلى رابط حملة الراجحي للحج. ينتقل بك الموقع إلى الصفحة الرئيسية. اضغط على تبويب تسجيل دخول الحج. من خلال صفحة تسجيل الدخول قم بإدخال رقم الهوية الوطنية. كتابة رقم الجوال في الخانة المخصصة له. انقر على أيقونة تسجيل الدخول. اضغط على تبويب التسجيل في حملة الراجحي للحج. قم بتحديد المنطقة. إدراج كافة البيانات اللازمة في عملية التسجيل. اضغط على أيقونة إرسال.

شروط حملة الراجحي للحج للمواطنين 1443

يتولى القائمين على مؤسسة الراجحي للحج المجاني بدراسة طلبات التسجيل للتأكد من انطباق شروط التسجيل على المتقدم، حيث تعد حملة الراجحي المجانية للحج من أهم الحملات المجانية للحج في السعودية، والتي تتولى مهمة استهداف شريحة الأفراد غير القادرين على تحمل تكاليف مناسك الحج؛ لذلك تقوم المؤسسة بالتسهيل على الحجاج في الترتيبات المالية الخاصة بالحج من خلال تحمل الحملة ل تكاليف الحج بالكامل، وفيما يلي نستعرض لكم شروط في حملة الراجحي للحج للمواطنين:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية. تقديم المواطن لصورتين من كارت الأسرة من الناحية الخلفية والأمامية. يشترط تقديم المرافق لصورة من أصل المستند الذي يوضح درجة القرابة مع الحاج. يشترط أن يكون لدى المتقدم هاتف جوال لسهولة التواصل من خلاله مع الحاج. كما يجب الحجز في المسار الإلكتروني المقرر لحجاج الداخل. يجب ألا يكون الحاج قد أدى مناسك الحج من قبل ولو تقدم بصفته محرما ولا يوجد له بديل في العائلة. يجب ألا يقل عمر الحاج عن 25 عاما، كما يشترط ألا يقل عمر المرافق عند 18 عاما في حال كان محرما. يشترط النظام أن يقوم المتقدم بتعبئة نموذج التسجيل في حملة الراجحي المتاح على الموقع. يجب على المتقدم تقديم ما يثبت عدم قدرته على تحمل نفقات الحج وتكاليفه من خلال المستندات والأوراق المطلوبة. ينبغي أن يكون الشخص المتقدم لحملة الراجحي للحج المجاني يتمتع بصحة جيدة، وألا يكون لديه اي إعاقة او أمراض مزمنة تمنعه من أداء مناسك فريضة الحج. تشترط الحملة أن يكون السفر من خلال الباص التابع لهم فقط. ألا يكون المتقدم مصاب بمرض الكورونا أو مشتبه بالإصابة. أن يكون لديه القدرة في الحصول على تصريح الحج من الجهات الرسمية. من شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج أن يكون المتقدم قد استكمل جميع جرعات لقاح كورونا المستجد حسب تعليمات وزاره الصحة السعودية. ألا يكون المواطن قد خضع لغسيل الكلى أو مصاب بمرض مزمن أوجب دخوله إلى المستشفى في خلال سته أشهر ماضية تسبق تسجيله في حمله الراجحي للحج. يجب أن يلتزم الحاج بكافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الوقاية الشخصية من تعقيم اليدين وارتدائه للكمامه بشكل منتظم. خلو المتقدم للحج من أي مرض مزمن أو نفسي، فالاستطاعة الجسدية من أهم شروط التسجيل في حمله الراجحي للحج المجاني.

شروط حملة الراجحي للحج المجاني للمقيمين

تتيح حملة الراجحي للحج المجاني للمقيمين بالمملكة العربية السعودية فرصة التسجيل في حملات الحج المجانية التابعة للراجحي، ولكن يجب على المتقدم استيفاء الشروط التالية لكي يتم قبوله ضمن حجاج الراجحي هذا العام:

تشترط الحملة أن يكون المقيم لديه رخصة إقامة سارية المفعول.

كما ينبغي على المقيم أن يكون عند التسجيل في حمله الراجحي للحج مقيما ومتواجدا على أراضي المملكة العربية السعودية.

من شروط القبول في حملات الحج المجانية للراجحي ألا يزيد راتب المقيم عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المقيم حسن السير والسلوك.

كما تشترط الحملة عدم اتهام المتقدم في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.

الالتزام بكافة إجراءات الوقاية الشخصية من كمامة وتعقيم مستمر لليدين.

الاستطاعة الجسدية وعدم وجود أي إعاقة أو إصابة بمرض مزمن أو نفسي تعيق الحاج عن أداء مناسك الحج.

إمكانية حصول المقيم على تصريح الحج من الجهات الرسمية السعودية داخل المملكة.

أن يكون الحاج قد استكمل جميع جرعات لقاح كورونا المستجد المعلن عنها في تعليمات وزارة الصحة السعودية.

رابط حملة الراجحي للحج تويتر

تتولى الصفحة الرسمية لحملة الراجحي للحج الإعلان عن كافة المستجدات والأخبار حول التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني وموعد التقديم الإلكتروني وبدء استقبال طلبات المتقدمين والإعلان عن شروط حملة الراجحي للحج؛ لذلك نجد عمليات بحث مكثفة عن رابط حملة الراجحي للحج المجاني تويتر موقع التدوينات العالمية ، ويمكنكم من خلال الصفحة كتابة التدوينات والأسئلة التي تخص التسجيل في الحملة، والاستفسار عن وجود أي عقبة تواجهكم عند التقديم الإلكتروني أو الاستعلام عن نتائج حملات الراجحي المجانية للحج.

رقم حملة الراجحي للحج المجاني

يمكنكم التواصل مع أحد ممثلي فريق خدمة العملاء في حملة حج الراجحي من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحملة الراجحي 920027768، كما يمكنكم التواصل من أحد قنوات الاتصال التالية:

البريد الإلكتروني لحملة الراجحي [email protected] .

حساب حج الراجحي على تويتر.

حساب الراجحي للحج على موقع الفيس بوك.

على موقع الفيس بوك. التوصل مع فريق خدمة العملاء من خلال واتس اب رقم : 966531333979

الموقع الإلكتروني الرسمي لحج الراجحي.

خدمة تواصل معنا عبر موقع حج الراجحي.

خدمات حملة الراجحي للحج المجاني

قام الموقع الإلكتروني لحج الراجحي بعرض كافة الخدمات التي تقدمها الحملة للمستفيدين، حيث يقوم فريق العمل بالحملة بتولي مهمة العمل على راحة الحجاج وتوفير كافة الاحتياجات لهم، وفيما يلي عرض مفصل لهذه الخدمات:

توفير الدورات التأهيلية للحجاج حيث تقوم حملة حج الراجحي بتوفير دورات تأهيلية للحاج لتزويد المعلومات الكافية حول مناسك فريضة الحج، بالإضافة إلى تزويده بالإرشادات والشعائر التي تتخلل أداء الحج.

توفر حملة الراجحي للحج برامج غذائية للحجاج أثناء تواجدهم في المخيمات.

كما توفر الحملة وسائل النقل والمواصلات للحجاج التابعين لهم.

تقوم الحملة بتوفير أسورة القطار للحجاج حتى يتمكنوا من التنقل بين الشعائر بسهولة ويسر.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد عرض شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني ١٤٤٣ للمواطنين وشروط حج الراجحي المجاني للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما عرضنا طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج من خلال رابط حملة الراجحي للحج المجاني ١٤٤٣، وأضفنا من خلال المقال رقم الراجحي للحج الموحد وروابط الحسابات الرسمية لحج الراجحي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.