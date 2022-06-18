التسجيل في النفاذ الوطني للمقيمين بالخطوات

طريقة التسجيل في النفاذ الوطني للمقيمين ، أعزائي القراء ، إذا كنت تبحث عن طريقة للتسجيل للحصول على تصريح دخول شخصي لدولة واحدة ، فيمكنك متابعة مقالنا اليوم ، من خلال الأسطر التالية علي موقعنا ، وسنقدم لك تفاصيل تسجيل النفاذ الموحد وتفاصيلها.ب حيث أنه من الضروري الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. قم بإنشاء حساب في منصة النفاذ الوطني الموحد.

طريقة التسجيل في النفاذ الوطني الموحد أفراد

قم بتسجيل الدخول إلى الوصول الوطني الموحد ، حيث يحتاج المواطنون والمقيمون أكثر من غيرهم إلى الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة عندما يحرصون على تسهيل المعاملات:

بادئ ذي بدء ، ادخل إلى الموقع الرسمي للوصول الوطني الموحد. بعد دخول الرابط ستظهر الواجهة الرئيسية للموقع أدخل:

اسم المستخدم / الرقم القومي / رقم الإقامة.

كلمه السر.

تصور الكود. ثم انقر فوق خيار تسجيل الدخول. ثم أدخل كلمة المرور المؤقتة المرسلة عبر هاتفك. بعد إدخال البيانات ، انقر فوق خيار متابعة.

النفاذ الوطني الموحد تسجيل الدخول

يهتم العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على خطوات التسجيل في برنامج الوصول الموحد الوطني ، وهذا ما نقدمه لكم ، وسنقدم لكم من خلال الأسطر التالية:

بوابة النفاذ الوطني الموحد ، يمكنك الوصول إليها مباشرة

، يمكنك الوصول إليها مباشرة بعد دخول الرابط تظهر الواجهة الرئيسية للموقع حيث يتم الضغط على خيار إنشاء حساب جديد.

بعد لحظات قليلة ، سينقلك الموقع إلى منصة أبشر حيث ستضغط على خيار أبشر الشخصي.

سينقلك الموقع بعد ذلك إلى صفحة التسجيل في أبشر حيث ستضغط على خيار المستخدم الجديد.

بعد ذلك ، سيطلب منك الموقع إدخال مجموعة من البيانات ، رقم الحساب / رقم المعرف.

– رقم الهاتف المحمول.

– عنوان البريد الالكترونى.

– ثم أدخل معلومات الحساب:

– اسم المستخدم.

– كلمه السر.

– تأكيد كلمة المرور.

– اختر لغتك المفضلة.

– تصور الكود.

– رقم الهاتف المحمول. – عنوان البريد الالكترونى. – ثم أدخل معلومات الحساب: – اسم المستخدم. – كلمه السر. – تأكيد كلمة المرور. – اختر لغتك المفضلة. – تصور الكود. تفعيل الخيار لتأكيد شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

بعد إدخال البيانات السابقة ، وقم بمراجعتها للتأكد من صحتها واضغط على الخيار التالي.

ستتلقى قريباً رسالة نصية على هاتفك تحتوي على رمز التفعيل. سيتم إدخال رمز التفعيل هذا في المساحة المخصصة له.

ثم انقر فوق رمز التأكيد.

شروط التسجيل في النفاذ الوطني الموحد

يتطلب التسجيل في برنامج الوصول الموحد الوطني استيفاء سلسلة من الشروط ، والتي تم تفصيلها لك من خلال الأسطر التالية: