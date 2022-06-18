أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفير وابتكار برامج تمويل عديدة ومتنوعة، حيث أن قد تكون متوازنة وتناسب كافة شرائح المجتمع، ولذلك تم الإعلان على أن يتم التحقق التكامل مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وهذا أمر ضروري لكي يتم تنفيذ البرامج لكي يتم الارتباط لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، حيث أن تم الايضاح على أن خدمة تحديث البيانات لصندوق التنمية العقاري السعودي للمستفيدين والمستفيدات، ومن الجدير بالذكر أن رابط تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية، ومن المؤكد أن صندوق التنمية العقارية السعودي أوضح عن خدمة تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، وهذا من خلال رابط تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كيفية التسجيل في صندوق التنمية العقاري، ولذلك تم الإعلان عن تحديث البيانات لصندوق التنمية العقاري السعودي.

التسجيل في صندوق التنمية العقارية السعودي :

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن معرفة طريقة الانتقال إلى خدمة صندوق التنمية العقاري السعودي لكي يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بهم مباشرةً، وهذا حتى لا يلجأ المستفيدين الذهاب إلى المقر الرئيسي الخاص بصندوق التنمية العقارية، ولذلك يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق التنمية العقارية السعودي.

خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية السعودي :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق التنمية العقارية. ثم بعد ذلك النقر على “الخدمات الإلكترونية”. يجب على المستفيد الضغط على تسجيل الدخول. يجب بعد ذلك النقر على إنشاء الحساب. نقوم بعد ذلك بإدخالها كافة البيانات المطلوبة. ثم يجب النقر على زر “الإرسال”

تحديث البيانات لصندوق التنمية العقاري السعودي :

تم الإعلان في الفترة الأخيرة عن عن كيفية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، وهذا بطريقة سهل ومباشرة على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من صندوق التنمية العقارية، ولذلك تم الايضاح على أن خدمة إصدار الفواتير وسدادها وخدمة الحصول على صورة الصك وخدمة حجز المواعيد لزيارة أحد الدّوائر التّابعة للصندوق مع مراعاة الظروف الوبائيّة الحاليّة بالإضافة إلى العديد من خدمات تحديث البيانات تحديث البيانات الشّخصيّة وتحديث الآيبان وتحديث بيانات المقترض لدى.

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