اجازة عيد الاضحي في السعودية 1443 لموظفي القطاع الحكومي والخاص وعدد ايام اجازة عيد الاضحى في المملكة

اجازة عيد الاضحي في السعودية 1443، بالتزامن مع اقتراب أحد أهم المناسبات الاسلامية يتزايد البحث عن اجازة عيد الاضحي في السعودية 1443 لموظفي القطاعيين الحكومي والخاص، حيث يبحث الالاف من الاشخاص عن موعد اجازة عيد الاضحي في السعودية 1443 وعددها، نظرا لأن في أغلب الأوقات تكون عدد أيام الاجازة أكثر من أيام العيد نفسه حتى يتم منح المواظفين أكبر قدر من الراحة ليكونوا قادرين على استنئاف عملهم بعد ذلك بنشاط وحيوية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف معا على متى اجازة عيد الاضحى في السعودية ومدتها، فتابعونا.

اجازة عيد الاضحي في السعودية 1443

واليوم سنوضح لكم اجازة عيد الاضحي في السعودية 1443 بعدما تم الاعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية، خاصة في ظل اقتراب شهر ذي الحجة الذي يكون عيد الاضحى في اليوم العاشر منه، حيث أصبحت أيام قليلة فقط هي من تفصلنا عن قدوم أولى ايام عيد الاضحى في السعودية، وغاليا ما تصل مدة اجازة عيد الاضحى في القطاع الحكومي إلى 10 أيام، بينما تصل في القطاع الخاص إلى 6 أيام فقط، وخلال السطور القادمة سنتعرف معا على موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية ومتى تنتهي بالنسبة لموظفي القطاعين:

بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي: قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن أن اجازة عيد الاضحى للموظفين ستبدأ في يوم 3 من شهر يوليو القادم “الرابع من شهر ذي الحجة”، لتنتهي في يوم الاربعاء الموافق 13 من شهر يوليو “الرابع عشر من شهرذي الحجة”.

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص: تبدأ اجازة عيد الاضحى للموظفين في يوم 8 من شهر يوليو القادم “الموافق التاسع من شهر ذي الحجة”، لتنتهي في يوم الاربعاء الموافق 13 من شهر يوليو “الرابع عشر من شهرذي الحجة”.

موعد عيد الاضحى في السعودية 1443

وفقا للحسابات الفلكية فمن المقرر أن يكون موعد عيد الاضحى في السعودية 1443 في كافة المدن بداية من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم هو أولى أيام العيد، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 8 من شهر يوليو هو يوم وقفة عرفات، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور عبد الله المسند، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية “تسميات”.