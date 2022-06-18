نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير أقساط الجوالات الذكية والاستعلام عن الدفعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير أقساط الجوالات متوفرة لجميع الفئات، كما أن مكتبة جرير توفر عروض أخرى على كافة الجوالات الذكية بجانب التقسيط، فهناك خصومات لمن يرغب في الشراء والدفع باستخدام البطاقة الائتمانية ويمكن الاستعلام عن عروض جرير للجوالات 2022 من خلال الصفحة الرسمية للمكتبة كما يمكن معرفة أبرز شروط التقسيط من جرير للعملاء والحصول أيضًا على استمارة شراء جوال بالتقسيط إلكترونيًا من خلال الموقع.

عروض جرير أقساط الجوالات

شاركت مكتبة جرير في التحول الرقمي بإطلاق تقسيط المشتريات إلكترونيًا للتسهيل على عملائها، وذلك بالرغم من أنها حاولت التوسع في مقراتها الرسمية وقامت بافتتاح أكثر من فرع في العديد من المدن بالسعودية، ويمكن الاستعلام عن أجدد عروض جرير أقساط الجوالات من خلال التالي:

على العميل تسجيل الدخول إلى موقع مكتبة جرير.

هناك صفحة مخصصة لكل شركة من الشركات المنتجة للأجهزة الإلكترونية.

بعد الاطلاع يتم الدخول على تقسيط المشتريات لمعرفة المزيد عن الشروط المطلوبة للقبول.

ويمكن استخدام حاسبة الأقساط أيضًا لمعرفة ما هي المدة المتاحة لدفع الأقساط وغيرها من التفاصيل.

ثم يتم النقر على خيار التقديم الآن بالطلب من خلال موقع شركة كوارا للتمويل الجهة المشاركة.

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من أجل الاستعلام عن قيمة أقساط جرير يمكن الانتقال إلى رابط العروض الجديدة، ولكن هناك طريقة أسهل وهي استخدام حاسبة تقسيط جرير من خلال التالي:

يقوم العميل بالدخول إلى رابط حاسبة الأقساط.

تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة أمامك في الموقع.

يتم اختيار حساب بعد الانتهاء.

خطوات تقسيط مشتريات جرير

هناك ثلاث خطوات لا بد من المرور بها لتقسيط المشتريات من المكتبة، فأولى الخطوات هي تعبئة الاستمارة الإلكترونية، والانتظار لحين الحصول على الموافقة، وآخر الخطوات هي تقديم الأوراق مثل (بطاقة الهوية أو صورة من بطاقة الإقامة للوافد، وشهادة التعريف بالراتب، وصورة من بيان الحساب البنكي).

وتُقدم الأوراق إلى أحد فروع مكتبة جرير وبعدها يتم استلام الجوال وأما عن خطوات سداد الدفعات الشهرية فيمكن من خلال القنوات الإلكترونية أو من خلال الدفع عبر البطاقة الائتمانية للبنوك السعودية.