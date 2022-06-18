رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج alrajhihaj.com 1443

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج نشره الحساب الرسمي على موقع تويتر للراجحي، حيث اعلن القائمين على الحساب انه يتم استقبال طلبات الحج المجانية من خلال رابط تسجيل حج الراجحي الحصري على الموقع الرسمي للحملة، و التسجيل في الحملات المجانية للحج متاح مجانًا وبدون دفع أي مقابل مادي، وذكر الحساب انه سيتم إغلاق النظام بشكل آلي بعد اكتمال العدد لأن عدد المقاعد محدودة، وتعتبر حملة الراجحي للحج هي حمله خيرية مجانية لحجاج الداخل لأنها تكون على نفقه أبناء عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله عليه وهم صالح ومحمد وعبد الله رحمه الله وسليمان، وتكون الحملة تحت إشراف أبنائهم وأحفادهم وتحت إدارتهم، ويهدف جميع القائمين على الحملة على جعل مناسك الحج ميسرة لكل حاج من خلال تقديم الرعاية الدعوية والمادية لهم، وتعتمد حملة الراجحي على افضل الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة والأساليب الإدارية المتطورة المستخدمة لإنجاز هذه المهمة بأمانة وإخلاص، ويستعين القائمين على حمله الراجحي الخيرية بأصحاب القدرات والمواهب المتميزة والتي تسعى دائمًا إلى تقديم الإعانات وعمل الخير واحتساب الأجر من عند الله، وتتميز الحملة بالتخطيط الإداري المتميز لكل أعمالها من خلال بذل قصارى الجهد في تقديم أفضل الخدمات المتاحة للحجاج لنيل لرضا الله سبحانه وتعالى، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم رابط التسجيل حمله الراجحي للحج ورقم الراجحي المجاني وشروط التسجيل في حملة الراجحي للحج وكيفية الحصول على تصريح الحج لحجاج الداخل من خلال عرض فيديو توضيحي للخطوات .

رابط التسجيل في حمله الراجحي للحج

التسجيل في حمله الراجحي للحج المجاني يكون إلكترونيًا، ويمكنك من خلال الدخول على رابط حملة الراجحي للحج التقديم على حملات الحج المجانية للراجحي بشكل سهل وبسيط، حيث اعلن الحساب الرسمي لحملة الحج على تويتر أن التسجيل متاح لجميع المتقدمين من خلال موقع الحملة، ويمكن للجميع تقديم الطلب الإلكتروني مباشرة ومتابعه حالة الطلب لمعرفه القبول أو الرفض لان إعلان النتائج والتسجيل تكون بشكل إلكتروني كامل ، وفيما يلي نقدم لكم طريقه التسجيل في حمله الراجحي للحج المجاني:

الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني لحمله الراجحي للحج. قم بفتح تبويب قائمه تسجيل طلب الحج ثم انقر على خيار تسجيل طلب. اضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد. يطلب الموقع إدخال كود التحقق. يقوم المستخدم بقراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها. قم بالضغط على الاستعلام عن الطلب. اضغط على التأكيد النهائي للطلب. في هذه الخطوة قم بإدخال بيانات المرافقين بدقه عاليه. يطلب الموقع إدخال بيانات الحاج الرئيسي “الرجل”. يجب أن تكون جميع البيانات صحيحه.

موعد التسجيل في حملات الراجحي للحج

قام فريق حملة الراجحي بالإعلان عن موعد نشر رابط التسجيل الإلكتروني في حملات الحج المجانية، حيث ذكر حساب حملة الراجحي على تويتر أن رابط تسجيل حملة الراجحي للحج سوف يتم يبدأ في استقبال طلبات التقديم من يوم الثلاثاء 13/6/2022 ميلادية الموافق 14/11/1443 هجرية من الساعة الواحدة ظهرًا، لكن اعتذر القائمين عن الحملة عن عدم إدراج الرابط في الموعد التي الذي تم تحديده في السابق، وأضاف انه سيتم الإعلان قريبا عن الموعد الجديد الذي يتم فيه استقبال طلبات التسجيل في حمله الراجحي للحج.

وأعاد القائمين على حملة الراجحي النشر بموعد التسجيل الجديد أنه تم تفعيل رابط تسجيل الحج المجاني من يوم الأربعاء 15/6/2022 ميلادية الموافق 16/11/1443 هجريه، وأعلن أنه سيتم إغلاق استقبال الطلبات الجديدة بعد اكتمال العدد من خلال النظام آليًا.

شروط التسجيل في حملات الراجحي للحج

تأسست حملة الراجحي الخيرية للحج في عام 1391 هجرية، حيث تهدف الحملة ألي تحقيق أكبر قدر من الثواب من الأعمال الصالحة والخيرية حسب الإمكانيات المادية المتاحة، ويحرص القائمين على حملة الراجحي الخيرية على الجمع بين العلم والعمل الخيري من خلال إدارة حملات الحج الخيرية على مبدأ علمي سليم واستقطاب الكفاءات الجيدة التي تمتاز بالموهبة والقدرة الشخصية المتميزة في السعي على عمل الخير، ويعمل القائمين على الحملة على التخطيط للأعمال الخيرية جيدًا حتى تثمر الحملة الثمار والأهداف المرجوة لنيل رضا الرحمن، ويمكنكم التسجيل في حملة الراجحي للحج بعد استيفاء الشروط التالية:

تحقيق الأهلية الشرعية للحاج “البلوغ والإسلام”. يشترط حمله الراجحي أن يكون الحاج لم يؤدي فريضة الحج من قبل. يجب أن يكون الحاج سعودي الجنسية. من شروط التسجيل في حمله الراجحي للحج الاستطاعة الجسدية. يشترط عدم وجود إعاقة لدى الحاج والخلو من أي مرض مزمن أو نفسي. عمر الحاج يجب ألا يقل عن 25 عامًا في حال إذا كان فردًا. ينبغي ألا يقل عمر الحاج عن 18 عامًا إذا كان محرمًا أو تابعًا. يجب ألا يزيد عمر الحاج عن 65 عامًا. يجب أن يكون للحاج رقم جوال خاص. ألا يكون الحاج مريض بمرض كورونا المستجد وألا يكون مشتبه فيه بالإصابة. من اهم شروط التسجيل في حملات الراجحي الخيرية عدم وجود موانع في حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات الرسمية. ألا يكون الحاج مصاب بمرض كورونا المستجد أو مشتبه فيه. ألا يكون الحاج مريض غسيل كلوي وألا يكون مصاب بمرض مزمن اقتضى وجوده في المستشفى خلال الستة أشهر الماضية. يشترط أن يستكمل الحاج جميع جرعات لقاح الكورونا المستجد حسب التعليمات التي أقرتها وزاره الصحة. أن يلتزم الحاج بإجراءات الوقاية الشخصية من استخدام الكمامة وتعقيم اليدين بشكل منتظم. من شروط حمله الراجحي أن يلتزم الحاج بالذهاب إلى الطبيب مباشرة إذا حدث له أي أعراض اشتباه بمرض كورونا المستجد.

رقم حملة الراجحي المجاني

توفر حملة الراجحي الخيرية طرق مختلفة يمكن للمواطنين بالمملكة العربية السعودية التواصل من خلالها مع فريق خدمة العملاء بالحملة، حيث يمكن من خلال إحدى هذه الطرق تقديم شكوى أو اقتراح أو عرض مشكلة الوصول إلى حل في حال مواجهة أي عقبة أثناء الدخول على رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني، وفيما يلي عرض لهذه الطرق:

الاتصال على مركز اتصال الراجحي على رقم ٠٥٣١٣٣٣٩٧٩.

البريد الإلكتروني لحملة الراجحي الخيرية للحج [email protected]

التواصل مع حملة الراجحي للحج من خلال الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن حملة الراجحي الخيرية للحج المجاني،حيث قمنا بعرض خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج عبر رابط التسجيل في الراجحي للحج، كما قمنا بعرض شروط التقديم على الحج المجاني للراجحي ورقم حملة الراجحي الموحد.