الموارد البشرية السعودية تكشف عن ضوابط وشروط جديدة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة.. تعرف عليها

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على آخر أجر تقاضاه الموظف، وعدد السنوات التي قضاها الموظف لدى صاحب العمل، ولفتت وزارة الموارد البشرية أن العامل يستحق الحصول على مكافأة كاملة في حال انتهاء العلاقة التعاقدية طبقًا لنظام بعير حال الاستقامة ويكون له أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم يحصل على أجر شهر عن سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى.

*متى يحصل العامل على ثلث المكافأة؟

هذا وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العامل يحصل على ثلث المكافأة عن خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن 5 سنوات، إضافة إلى حصول العامل على ثلثي المكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات متتالية و المكافأة كاملة إذا بلغت مدة الخدمة 10 سنوات فأكثر.

*سبب التأخر في الرد على الاعتراضات:

إلى ذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية أن سبب تأخر في الرد على الاعتراضات راجع إلى أن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى إذ أنه يجري الآن العمل على الربط الإلكتروني مع هذه الجهات حالياً من أجل تقليص هذه المدة، ولفتت الوزارة إلى ان هناك العديد من خدمات الاعتراض من بينها اعتراض استحقاق المعاش والضمان الاجتماعي المطور، واعتراضات الأفراد لمستفيدي الإعانة المالية لذوي الإعاقة.