انت الان تتابع خبر ما هي الدول التي يمكن لحامل جواز السفر السعودي الدخول إليها بدون فيزا في 2022؟.. تعرف عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات للمملكة مكانة كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد توكيد علاقاتها بكافة دول العالم وإقامتها باتفاقيات وعلاقات مع العديد من الدول، وبعد تطور المملكة وازدهارها وتنميتها، واستطاعت الجنسية السعودية أن تخلق لنفسها مكانة بين جنسيات الدولي وتفرض نفسها على المجتمع الدولي، وأصبح لحامل الجواز السفر السعودية يحمل امتيازات وصلاحيات لا تمنح لغيرهم، حيث بإمكان حامل الباسبور السعودي أن يسافر إلى عدد 78 دولة من دول العالم دون حاجة للحصول على تأشيرة سفر، وهذا ما جعل ترتيب جواز السفر السعودي رقم 68 في ترتيبات الجوازات في العالم وذلك وفقا لترتيب مؤشرات الجوازات.

*الدول التي يسمح الجواز السعودية السفر إليها بدون فيزا:

بحسب ترتيب مؤشر الجوازات جاء جواز السفر السعودية في المرتبة رقم 68 ويسمح لحامله زيارة عدد 78 دولة من دول العالم دون حاجة بتأشيرة أو غيرها للدخول، وأهم تلك هي يلي:

إندونيسيا.

الإكوادور.

البحرين.

الإمارات العربية المتحدة.

أوكرانيا.

الاردن.

البحرين.

الكويت.

المغرب.

تونس.

قطر.

سوريا.

مصر .

جنوب أفريقيا.

بنام.

سلطنة عمان.

جورجيا .

كازاخستان.

كوريا الجنوبية.

لبنان.

هونج كونج.

بالإضافة الى العديد من الدول الأخرى وبلدان الشرق الأوسط وبعض دول آسيا.

*الدول التي يحتاج حامل الجواز السعودي لتأشيرة للسفر إليها:

يحتاج حامل جواز السفر السعودي بتأشيرة دخول أو فيزا من أجل السفر إليها وهي عدد 276 دولة ومن أهمها ما يلي:

أوغندا.

إيران.

الرأس الأخضر.

السنغال.

الصومال.

العراق.

المالديف.

اليمن.

تركيا.

تايلاند.

توغو.

تنزانيا.

رواندا.

جزر القمر.

كينيا.

مدغشقر.

موريتانيا..

كلاوي.

غينيا باتساو.

تيمور الشرقية.

بلاوي.

موزمبيق.

بالإضافة إلى مجموعة من دول العالم الأخرى